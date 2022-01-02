B站Up主揭廣州代孕機構85萬包生仔　屢禁不止只因違法成本太低？

去年初，內地藝人鄭爽代孕棄養事件弄得滿成風雨，令一直游走在灰色地帶的「代孕」產業再度引起官方乃至大眾的關注。

近期，內地影視平台 Bilibili（B站）有UP主揭發廣州的代孕亂象，85萬包生男孩，甚至連愛滋病患者也可代孕。

有律師指出，違法成本過低是導致代孕現象屢禁不止的原因之一，而代孕產業是處於法律邊緣，目前的法律條文只能管理正規的醫生和醫療機構，對相關中介沒有執法依據，只有規範效力。



B站UP主「大閒人賈白」揭廣州代孕亂象。（影片截圖）

去年12月29日，B站UP主「大閒人賈白」發布一段長達20分鐘的影片，稱自己與代孕機構的工作人員交流時，了解到不少代孕機構覺得被輿論盯上是「證明了自己的業界影響力 」。

在影片中，一名曾在廣州某代孕公司工作的員工稱，此前的代孕公司被媒體曝光後，他們將其註銷後又更換另一個公司名字重新開展業務。受疫情影響，今年的代孕生意火爆。前述員工介紹，由於在國外代孕合法且價格便宜，大部分客戶都選擇在國外代孕；疫情後，許多客戶的孩子已出生好幾個月，卻始終無法接回國內，於是訂單大部分湧向廣州。

該名員工透露，目前廣州約有400多家代孕機構，當中有九成是小機構和個體戶，「小機構體量都不大，一年能拿下100單的都是廣州前十的」。經PU主粗略估算，假設廣州前十都有200張訂單，剩下的380家機構都有50張訂單，一共就有21000張訂單，「也就是說每年在廣州代孕出生的小孩就有21000個」。

知情者：代孕廣告隨處可見

有知情者向《紅星新聞》透露，在廣州找代孕機構簡直是輕而易舉的事，在線上可加入QQ群、微信群，只要公開表達「訴求」即可，稍後就會有相關人員私下聯繫；線下則是留意學校或醫院等廁所，「小隔間的廁所門上到處都是代孕的小廣告，不過這些廣告主要是找能提供卵子或可以代產的女性」。

對於代孕屢禁不止，廣州市衛健委相關工作人員稱，此事需了解後再做回應。據《沸點視頻》報道，廣州衛健委綜合監督辦公室工作人員曾表示，目前網信辦及相關部門已介入調查；衛健委對於代孕機構持嚴打態度，但需要有線索才能開展調查，目前只能作出罰款或吊銷相關人員醫療資格證。

律師：違法成本低，市場需求大

近年來，傳媒多次曝光代孕背後的產業鏈架構。前年4月，有網民曾公開舉報廣州一家名為「彩虹寶貝」的機構涉嫌商業代孕項目，經相關部門介入調查後，該公司已被註銷。

對於明知代孕違法但一直屢禁不止的問題，盈科律師事務所家族財富傳承法律事務部主任曹曉靜律師認為，違法成本過低是導致代孕現象屢禁不止的原因之一，有代孕機構甚至將交易協商的地點、代孕媽媽的住所以及手術室等分開，故意避開檢查的「雷區」，以此逃避責任。

她介紹，代孕分為「完全代孕」及「部分代孕」。完全代孕即代孕母親僅以自身子宮作為載體，植入胚胎後妊娠和分娩，與代孕子女無基因關聯；部分代孕即代孕母親提供卵細胞，精子來源於委託方丈夫或捐贈者。在內地，上述兩種代孕形式均被禁止。

曹曉靜律師指出，違法成本過低是導致代孕現象屢禁不止的原因之一。（紅星新聞）

據了解，原衛生部2001年發布的《人類輔助生殖技術管理辦法》，及2003年頒布的《人類輔助生殖技術與人類精子庫倫理原則》，都明確規定禁止以任何形式買賣配子、合子和胚胎；醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術。

其中，《人類輔助生殖技術管理辦法辦法》規定，違規的醫療機構會給予3萬元以下罰款，並給予有關責任人行政處分，構成犯罪將依法追究刑事責任。曹曉靜指出，3萬元的罰款導致違法成本過低，不法分子會為了高收益而罔顧法律規定鋌而走險，甚至毫無顧忌的「換殼重生」。