河南縣長「惡意返鄉論」惹議　人民日報批太傷人：遊子應被善待

年節將至，春運開始，許多民眾開始返鄉，但內地新冠肺炎持續，河南一縣長在會議說出「惡意返鄉者，先隔離再拘留」引發網絡熱議。對此，《人民日報》評論指出，春節返鄉團圓，實屬人之常情，何來「惡意」？並指出防疫不能一刀切，「先隔離後拘留」說法，既無法治意識，又少管理溫度，強調「每一位漂泊的遊子都值得被善待。」



1月20日，一段關於河南省周口市鄲城縣縣長董鴻的23秒的影片在內地引發熱議。影片中董鴻在會議上表示，「凡是中高風險地區試圖返回，不講你有沒有疫苗接種證明，不講你有沒有48小時核酸檢測……你只要返回，先隔離再拘留。」此番強硬發言，引發網民熱議。

對此，董鴻強調，網傳視頻經過剪輯刪除了「不聽勸阻，惡意返鄉」這段，因此造成了誤解。

董鴻指出，自己在檢查疫情防控工作時，聽說李有6個現在在高風險地區的人要回來「他們說的話很難聽，說『槍斃也要回來』。因此自己才在前幾天的會上說，「凡是不遵守省市縣疫情防控規定，不聽勸阻，惡意返鄉的，只要返回先隔離再拘留。」董鴻表示，說這個話的目的，是保證群眾安全。

但此番「惡意返鄉」說法又更加激怒內地網民。許多網民提問，「返鄉就返鄉，什麼叫做惡意返鄉？」也有網民認為，民眾都願意遵守防疫的政策，但政府也應該體諒民眾返鄉的心切。

對此，《人民日報》指出，「春節返鄉團圓，實屬人之常情，何來『惡意』？」評論提到，防控疫情，茲事體大，「但不能一刀切，更不能動輒脅以行拘」。對於該縣長「先隔離後拘留」的說法，《人民日報》批評「既無法治意識，又少管理溫度」。評論指出，依法科學精準防控，「每一種返鄉的熱望都須體恤，每一位漂泊的遊子都值得被善待」。

1月17日，一連40天的春運已正式啟動，全國鐵路預計發送旅客2.8億人次，同比增長28.5%。鑑於內地多個省市都出現疫情，鐵路部門將視乎情況，若局部地區出現疫情，將停開、減開涉疫地區旅客列車，減少人員流動。

而據國家衛健委通報，內地新冠肺炎疫情持續，昨（22日）內地新增本土確診病例19宗，新增本土無症狀感染者7宗。