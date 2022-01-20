河南縣長喊話返鄉者「先隔離再拘留」惹議　本人回應：遭惡意剪輯

1月20日，一段關於河南省周口市鄲城縣縣長董鴻的視頻在內地引發熱議。視頻顯示，董鴻在會上說：「你只要返回，先隔離再拘留。」針對此事，董鴻回應。



根據在內地網絡流傳時長23秒的影片，董鴻表示：「凡是中高風險地區試圖返回，不講你有沒有疫苗接種證明，不講你有沒有48小時核酸檢測……你只要返回，先隔離再拘留，該言論引發熱議。內地網民稱其為「硬核」發言，但也有網民認為對年節返鄉者「太不友好」。

對此，董鴻在20日回應表示，自己在檢查疫情防控工作時，聽說李樓鄉大宋行政村有6個人現在在高風險地區要回來「他們說的話很難聽，說『槍斃也要回來』。我聽說這個事，在前幾天的會上說，凡是不遵守省市縣疫情防控規定，不聽勸阻，惡意返鄉的，只要返回先隔離再拘留。說這個話的目的，是保證群眾安全。」

董鴻多次強調，網傳視頻經過剪輯刪除了「不聽勸阻，惡意返鄉」這段，因此造成了誤解。

據了解，1月19日內地新增本土確診病例43宗，新增本土無症狀感染者2宗。由於年節將至，許多人返鄉，春運也於18日正式展開，為免疫情擴散，各地也加強疫情防控工作。

19日新增本土確診病例方面，河南24宗，其中安陽市19宗、許昌市4宗、鄭州市1宗；天津14宗，均在津南區；北京3宗，其中豐台區2宗、朝陽區1宗；廣東2宗，均在珠海市；含7宗由無症狀感染者轉為確診病例。