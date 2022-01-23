廣州退休婦借3000萬炒股「爆倉欠債」急轉讓房產予妹　法院判無效

借錢加槓桿炒股風險高，內地近期一個炒股案例引發廣泛熱議，廣州一名69歲老婦加槓桿炒股，證券公司授信6600萬元（人民幣，下同）的兩融額度，跌破平倉線後老人回天無力，強行平倉後尚未清償證券公司逾1000萬元。



據報道，涉事老人名叫蘇玉甫，獨居，膝下無子，每月退休金為10010元。2017年3月22日，她與證券公司簽署《融資融券業務合同書》，後者為她提供了6600萬元的總授信額度。有券商指出，兩融授信一般基於客戶的風險承受能力和客戶資產來評定，如果客戶股票帳戶資產足夠，授信6000多萬沒問題，授信比例一般是1:1，最高可達1:1.2。

截至2018年2月1日，蘇玉甫已經使用了3335.5萬元的融資額度，但其後未能按要求維持擔保比例或償還債務，被證券公司強制平倉，但蘇女仍欠債證券公司。根據北京仲裁委員會於2019年5月31日作出的裁決，蘇玉甫仍需償還融資本金1026.4萬元和逾期利息35萬元。此後，證券公司申請強制執行。

婦自稱患癌 涉嫌轉移房產予胞妹

在炒股爆倉後，蘇玉甫涉嫌將其在廣州市越秀區一套面積55.6平米的房產，以總價141.4萬元轉讓予其妹妹蘇英麗，單價為每平方米25412.68元，2018年2月7日完成過戶。2月15日，蘇英麗支付了首期房款60萬元，剩餘房款81.4萬元採用不計息按月分期方式付款，共163期，每期5000元。

對此，根據蘇英麗所述，其並不知道蘇玉甫欠債事。蘇玉甫則表示，自己為了支付治療費用和維持晚年生活才出售案涉房產，沒有惡意轉移財產的主觀意思表示。但證券公司指出，房產屬於學區房，地段優越，案涉房屋所在小區2018年的網上掛牌最低價為每平方米50000元，依法屬於明顯不合理的低價。蘇英麗與蘇玉甫是近親屬，知曉蘇玉甫巨額債務，實際上是協助蘇玉甫轉移財產。

最終，廣東高院維持一審判決，撤銷蘇玉甫將其名房產轉讓給被告蘇英麗的行為，並將房產恢復登記至蘇玉甫名下。

在法院凍結名下銀行存款後，蘇玉甫還曾向法院申請復議，給出的理由是：其名下的財產只有每月的養老金10010元，而且其已被確診患有惡性腫瘤，年齡已達66歲，沒有工作，沒有收入來源，依靠養老金維持基本生活。不過，由於其養老金遠超當地1010元的最低生活保障標準，加上其癌症也於2018年治癒，該復議亦被法院駁回。