湯加火山爆發｜廣州男失蹤2日　海嘯來臨前曾將微信存款轉給妻子

南太平洋島國湯加（Tonga）海底火山1月15日再次噴發，更引發海嘯。一名在當地洽商的廣州男子朱建雄，在海嘯來臨前曾將微信裏的3000多元（人民幣．下同）存款轉給妻子，但其後便沒有再回覆妻子的關心，至今已失蹤2日。



朱建雄的妻子李女士表示，1月15日發生海嘯後，丈夫給她發了一則訊息後便失去聯絡至今，她無數次嘗試聯絡丈夫，電話接通了兩次，卻是一個外國人在接。她指，丈夫是2019年11月去湯加首都處理生意，本來當年底就回來，結果因新冠肺炎疫情，沒能踏上回家的飛機，滯留至今。

李女士與丈夫的最後一次微信聊天，停留在北京時間1月15日下午1點。朱健雄給她微信轉來3355元，隨後發來一條語音：「火山爆發，海嘯要來，我現在去機場。」之後無論李女士再說些什麼，對方都沒有回應。「這可能是他微信裏所有的錢，都轉給我了。」李女士說，平時丈夫都會通過銀行匯款的形式給她和兒子寄生活費，很少直接用微信轉帳。

「那里的房子都很矮，最高的都只有兩層，機場是當地地勢最高的地方，只要一有事，大家都會跑去機場避難。」曾隨丈夫在湯加務工的李女士說，1月1日下午，丈夫還曾給她發來三段影片，稱前幾日火山爆發，當天下起大雨，他還儲存了雨水飲用，當時她還回覆丈夫：「小心引發地震海嘯。」

衛星拍得2022年1月15日洪阿湯加-洪阿哈阿帕伊火山噴發形成的小島，在火山噴發前一刻的模樣。這張照片由地球數據及分析公司Planet Labs PBC的衛星拍下。這間公司背後有Google母公司Alphabet支持。Planet Labs PBC的總部在美國三藩市。（AP）

與丈夫失聯後，李女士不停地撥打著丈夫的電話。「昨天（16日）上午打他電話好多次，突然通了，但是接電話的是一個外國人，說不是我老公，然後就掛了再也打不通了。直到晚上，我又打通了他的電話，接電話的還是那個外國人。」李女士說，由於國內撥打湯加的電話費用每分鐘高達幾十元，她兩次通話共計不到3分鐘，手機就欠費停機。

「現在我特別無助，不知道該怎麼辦，已經兩天兩夜沒有睡覺了，看新聞又說中國駐湯加使館還沒有接到中國公民傷亡的報告，可是我就是聯繫不到我的丈夫」，李女士哽咽地說，她希望丈夫能夠平安無事，盡早返國。