3個月內3名高層落馬　中儲糧前副總經理徐寶義受查

1月23日，中央紀委國家監委網站消息，中國儲備糧管理集團有限公司（下稱中儲糧）原黨組成員、副總經理徐寶義涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。



公開資料顯示，徐寶義畢業於哈爾濱工業大學，曾任職於中海油、中國供銷集團管理層，2014年8月任中儲糧管理總公司副總經理；2017年11月，中儲糧集團更名後，任集團黨組成員、副總經理。目前，徐寶義的介紹簡歷已從官網「領導團隊」一欄撤下。

據了解，去年11月及12月亦有兩名中儲糧省區副總經理被查，包括中儲糧遼寧分公司黨委常委、副總經理孫立國，以及湖南分公司原黨委常委、副總經理張重詠。

中儲糧官網介紹，公司成立於2000年5月18日。2016年11月，經國務院同意，中國儲備棉管理有限公司併入中儲糧總公司。重組後的中儲糧總公司儲備品種涵蓋主糧、食用油脂油料和棉花等8大品種，成為國內最大的農產品儲備集團。

2017年11月1日，經國務院國資委批覆同意，中儲糧由全民所有制企業變更為國有獨資公司，企業註冊資本由166.8億元（人民幣，下同）變更為470億元。截至2018年底，集團公司在全國共有23個分公司、6個全資二級管理子公司、1個科研院，機構和業務覆蓋全國。截至2018年末，集團公司資產總額14091億元，員工4.2萬人，年營業收入3185億元。