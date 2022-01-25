新冠肺炎｜內地增18宗本土確診北京佔5宗　在滬港人可打加強劑

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（22日）內地新增本土確診病例18宗，新增本土無症狀感染者18宗。



新增本土確診病例方面，新疆6宗，均在伊犁哈薩克自治州；北京5宗，其中豐台區4宗、朝陽區1宗；河南3宗，均在安陽市；河北2宗，均在雄安新區；天津1宗，在津南區；上海1宗，在奉賢區。

新增本土無症狀感染者方面，新疆16宗，均在伊犁哈薩克自治州；北京1宗，在豐台區；遼寧1宗，在瀋陽市。

北京疫情方面，當局通報指，昨日新增的5宗本土確診病例中，3名病例均在西南郊冷庫工作。河北方面，雄安新區2宗本土確診病例均為正在集中隔離的北京豐台區返鄉人員。

此外，上海宣布，將於1月25日晚上8時起，啟動在滬18歲及以上港澳同胞新冠疫苗加強免疫接種登記預約和3-11歲港澳同胞新冠疫苗接種登記預約，並於1月26日開始疫苗接種。

當局指，針對全程接種國藥集團北京生物製品研究所有限責任公司、國藥集團武漢生物製品研究所有限責任公司、北京科興中維生物技術有限公司生產的滅活疫苗，或康希諾生物股份公司生產的腺病毒載體疫苗滿6個月的18歲及以上人員，按照國家有關規定，實施新冠疫苗加強免疫接種。原則上，加強免疫需接種一劑次與之前相同的疫苗。本次在滬港澳同胞加強免疫按照前兩劑次相同計費原則接種。