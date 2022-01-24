新冠肺炎｜「河南人不走朝死裏打」　河北村支書粗暴防疫引眾怒

內地多地出現新一輪新冠肺炎本地疫情。春節將至，有多地基層單位被指防疫方式粗暴，引發民眾不滿。



據搜狐新聞報道，1月19日，河北邯鄲柳園鎮南楊村支部書記因發布防疫不當言論，在網絡引發熱議。網傳截圖顯示，名為楊忠平的微信用户在微信群裏指示，「沿河南的村，安排人在地裏站崗值班，趕回河南人，不走朝死裏打」。

1月19日，河北一村支書在微信群發布不當防疫言論，言論曝光後引發爭議。（微博@琴師D018）

其中還有一條指示為，「告訴還在西安、天津、河南的人，不要回來了，偷跑回來負刑事責任」。

該言論在網絡曝光引發不滿。有不少網友指責基層人員質素參差不齊，「官威太大」，河南網友則認為該言論涉及地域歧視；亦有網友批評地方防疫一刀切，返鄉防疫政策層層加碼。

1月20日，柳園鎮官方回應稱，因該地是兩省交界處，河南安陽疫情嚴重，總有村民半夜摸黑從田裏偷跑到河北買東西，給防疫造成困擾。該村支書多次勸說後沒控制好情緒，現已對該村支書進行通報並嚴肅批評，該村支書也已道歉。

此外，河南近日也爆出基層防疫單位言論不當，管控疫情方式粗暴。1月20日，河南省周口市鄲城縣縣長董鴻一段23秒的影片引發輿論熱議，他在一場會議上說：「凡是中高風險地區試圖返回，不講你有沒有疫苗接種證明，不講你有沒有48小時核酸檢測……你只要返回，先隔離再拘留。」

董鴻後來澄清，網傳影片經過剪輯刪除了「不聽勸阻，惡意返鄉」這段，因此造成了誤解。

董鴻稱，他聽說有六個現在在高風險地區的人要回鄉，而且說的話很難聽，稱「槍斃也要回來」。因此他才在會議上說：「凡是不遵守省市縣疫情防控規定，不聽勸阻，惡意返鄉的，只要返回先隔離再拘留。」

對此，官媒央視網評公眾號就發布文章提出疑問：「何為惡意返鄉？標準是什麼？誰來判定？先隔離後拘留的法律依據在哪裏？ 」

新華社也發表文章說，疫情防控本就是複雜的系統工程，不能搞「一刀切」、「層層加碼」，要「懂防控」，更要「懂民心」。對於符合法律規定、國家防疫政策的返鄉行為，不能冠以「惡意」一罰了之。