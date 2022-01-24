河南學生檢測18次回家仍被多次阻攔　官方查證未如實填報住址

昨日（23日），網傳河南禹州市有中學生已通過18次核酸檢測，但從學校返家途中仍多次受到阻攔，只能在大雪中站了一整夜。

經市政府相關部門初步核實，該名學生因寫錯家庭地址，導致她被列為護送返家對象，惟其實際居住地已被列為封控區，任何人皆不可進出，令她未能回家。目前，所屬學校已將她接回學校，妥善安置。



河南許昌禹州市的董女士反映，1月22日晚上，女兒由學校統一安排送回家，被家附近防疫卡點工作人員攔下，她提出願意全家隔離仍不予放行，隨後母女二人步行投奔親屬，但均遭卡點堵截，無奈只得再次返回，二人在大雪中站了一整夜。昨日上午10時，她再次聯繫學校，由校方派車接送女兒返校。董女士認為，特殊情況不能特殊處理，未免太缺乏人情。

市政府相關部門得悉後展開調查，經初步核實，為確保學生安全，居住在實施封控管理的高風險區域的學生需繼續留校，暫不返家，待調整為低風險區域後再回家，其他學生可以按照防疫安全要求有序離校。

1月22日，禹州市第一高級中學安排學生離校返家。該校高二（3）班學生李某某，實際居住地位於禹州市夏都街道轄區（屬封控區），卻將居住地填寫為潁川街道無名路某獨居院（屬防範區），令她被列入護送返家對象。

學校安排車輛接送學生返家。（影片截圖）

當日，李某某乘坐學校統一安排的車輛返家，期間自行下車攜帶行李步行至距離實際居住地約200米的防疫卡點，拒絕聽工作人員勸阻執意回家。工作人員追趕到李某某家中，並與其父母商談，決定由其父親騎電動車載她到位於梁北鎮半坡店的外祖父家中暫住，惟因後住所亦屬於封控區域，李某某在梁北鎮殷村卡點被勸返。

目前，禹州市委、市政府已責成教育等相關部門進一步嚴肅防疫工作紀律；禹州市疫情防控指揮部已就此事展開調查，調查情況將及時對外公布。