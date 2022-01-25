吳尊讓兒女棄澳洲赴中國求學　因疫情轉念「他們以後定會感激我」

前台灣組合飛輪海的成員吳尊是汶萊華人，他近年將事業重心放在中國大陸，早前就傳出他一家四口移居上海，而他近日接受訪問時又透露，讓兒女放棄到澳洲讀書，轉而到中國求學，並稱「他們以後一定會感激我」。



現年43歲的吳尊在接受中國訪談類節目《星月對話》採訪時稱，他和妻子計劃2022年讓孩子來中國讀書，「重要的是讓孩子學好中文、感受中國文化」。他透露，原計劃是讓女兒和兒子去澳洲讀書，學校都考察過了，但這次疫情讓他改變想法。

吳尊稱疫情讓他改變想法，決定讓兒女到中國讀書。（影片截圖）

吳尊稱，自己此次來中國不僅是度假和錄節目，更重要的事是幫女兒和兒子選學校。「我覺得我會要長期來中國，對我來說最重要的是要讓小朋友，去感受我們中國人的文化，跟學中文，真的這個最重要。」他還笑稱，帶孩子來中國僅僅住了一個多月，勝過在汶萊五個月，孩子們的中文進步神速。他很樂意看到，孩子將來在中國上學後，中文水平超過自己，「希望小朋友比自己更優秀，希望他們可以好，然後他們以後一定會感激我。」

吳尊這番發言，讓廣大內地網民感到開心，認為他的想法、理念特別端正，「中國的教育不比其他國家差」、「證明中國強大了，有吸引力令別人感興趣來中國發展！」，但也有人提醒吳尊，中國升學競爭激烈，要多加考慮，更有人推測他應該不是讓孩子念一般學校，而是國際學校。

近年來多次發文稱讚中國

2019年，吳尊曾利用孩子的假期帶他們到北京遊覽長城、天安門和大興機場，還囑咐孩子要好好學中文。疫情以來，他更多次發文稱讚中國防疫政策和疫苗。2021年9月，他在微博和Instagram發文稱，自己一家都在汶萊接種了中國的新冠疫苗，「終於有機會等到中國的疫苗，一家都做出這個選擇，因為比起其他國家，中國把疫情控制得太好了。」

吳尊祖籍安徽，祖父從金門移民到汶萊，從小就讀於汶萊當時唯一的華語學校，後畢業於澳洲皇家墨爾本理工大學。2005年，吳尊通過組合飛輪海在台灣出道，之後出演《東方茱麗葉》、《花樣少年少女》、《公主小妹》等偶像劇，近年來其多次與家人參與中國大陸的真人騷，曾攜女兒NeiNei和兒子Max參加《爸爸去哪兒第五季》。