知名音樂人袁惟仁被曝成植物人　《執迷不悔》為王菲打入台灣市場

台灣知名資深音樂人袁惟仁，2018年在上海因腦溢血病倒，切除腦瘤後返回台東老家休養，結果又發生跌倒。台媒近日曝光他的現況，指因頭部摔傷，年僅53歲的他已被醫師判定植物人。



袁惟仁是知名歌手、作詞人、作曲人。1991年12月31日，「凡人」推出第一張專輯《杜鵑鳥的黃昏》，袁惟仁發表作品《執迷不悔》粵語版，由王菲演唱，隔年王菲以這首歌擔任專輯主打歌進軍台灣。由他擔任成員的凡人二重唱曾兩度獲得金曲獎最佳演唱組獎。

袁惟仁還曾擔任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。1998年，他為那英寫下《征服》、《夢醒了》、《夢一場》等歌曲，其中《征服》入圍金曲獎最佳作詞和最佳作曲。

王菲著名歌曲《執迷不悔》由袁惟仁作曲。（專輯封面）

袁惟仁2018年在上海因不慎跌倒，引發腦溢血昏迷，經緊急開刀急救後，轉送回台北榮總手術切除腦瘤，終於走出鬼門關，當時體重整整掉了將近20公斤。此後外界鮮少獲知其近況，2019年有民眾在醫院偶遇他，發現袁惟仁瘦到只剩皮包骨，但看起來氣色不錯。直到今年底有基金會前去探望後，才得知袁惟仁現在的病況。

基金會2020年曾去探望，當時表示袁惟仁的復原狀況很好，一切正漸入佳境，不料才過一個月，袁惟仁就驚傳在台東老家因沒力氣站穩，跌倒撞傷頭，被家人緊急送到深切治療部搶救，昏迷指數只有3，情況一度相當危急，之後好轉到6並度過危險期後，便送回家中療養，但狀態十分不好，這一年來全靠袁家二姊在旁無怨無悔貼身照顧。

據《三立新聞網》報道，基金會日前再前去探望得知，袁惟仁因2020年跌倒造成腦部受傷，必須長期臥床，無法再坐在輪椅，眼睛雖然可以張開，但是已經無法認出人，因此被醫師判定為無意識狀態的植物人。而他在二姊貼身照顧下，原本暴瘦身形已經有長一些肉回來。