習近平談「雙碳」目標：加強政策措施銜接協調　不搞「一刀切」

1月24日下午，中共中央政治局就實現碳達峰碳中和目標進行第三十六次集體學習，由中共總書記習近平主持會議。



據官媒新華社1月25日報道，習近平在主持學習時強調，實現碳達峰碳中和，是貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展的內在要求，是中共中央統籌國內國際兩個大局作出的重大戰略決策。

2020年9月22日，習近平在聯合國大會上承諾，中國將在2060年實現「碳中和」。（AP）

習近平指出，中共十八大以來，中國建立健全綠色低碳循環發展經濟體系，持續推動產業結構和能源結構調整，展現了負責任大國的擔當。實現「雙碳」目標，不是別人讓我們做，而是我們自己必須要做。

針對實現「雙碳」目標，習近平強調要處理好4對關係：一是發展和減排的關係。減排不是減生產力，也不是不排放，而是要走生態優先、綠色低碳發展道路，在經濟發展中促進綠色轉型、在綠色轉型中實現更大發展。要堅持統籌謀劃，在降碳的同時確保能源安全、產業鏈供應鏈安全、糧食安全，確保群眾正常生活。

二是整體和局部的關係。既要增強全國一盤棋意識，加強政策措施的銜接協調，確保形成合力；又要充分考慮區域資源分佈和產業分工的客觀現實，研究確定各地產業結構調整方向和「雙碳」行動方案，不搞齊步走、「一刀切」。

三是長遠目標和短期目標的關係。既要立足當下，一步一個腳印解決具體問題，積小勝為大勝；又要放眼長遠，克服急功近利、急於求成的思想，把握好降碳的節奏和力度，實事求是、循序漸進、持續發力。

四是政府和市場的關係。要堅持兩手發力，推動有為政府和有效市場更好結合，建立健全「雙碳」工作激勵約束機制。

習近平指出，推進「雙碳」工作，必須堅持全國統籌、節約優先、雙輪驅動、內外暢通、防範風險的原則，更好發揮中國制度優勢、資源條件、技術潛力、市場活力，加快形成節約資源和保護環境的產業結構、生產方式、生活方式、空間格局。

習近平最後強調，要加強中共對「雙碳」工作的領導，加強統籌協調，嚴格監督考核，推動形成工作合力。要實行黨政同責，將「雙碳」工作相關指標納入各地區經濟社會發展綜合評價體系，增加考核權重，加強指標約束。