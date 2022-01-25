習近平晤國際奧委會主席巴赫　承諾向世界呈現簡約、安全奧運盛會

北京冬奧會開幕在即，中共總書記、國家主席習近平今日（25日）在釣魚台國賓館會見國際奧委會主席巴赫。習近平表示，北京冬奧會是新冠肺炎疫情發生以來，首次如期舉辦的全球綜合性體育盛會，是對「更快、更高、更強——更團結」奧林匹克新格言的成功實踐。



習近平首先歡迎巴赫來華，與中國民眾一起過年。習近平說，經過6年多籌備，北京冬奧會各項準備工作已經就緒，即將如期如約順利舉辦。「我們將兌現承諾，向世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。」

習近平指，中國舉辦北京冬奧會得到國內外的支持。本屆冬奧會有約90個國家和地區近3000名運動員參加，是設項和產生金牌最多的一屆冬奧會。中國將盡一切努力做好場館設施等硬件、軟件保障，做好全方位服務。中國完全有信心保障參賽及相關人員、中國人民的健康安全。習近平還期待與巴赫共同見證北京冬奧會開幕的重要時刻。

巴赫則用中文祝賀中國人民新春快樂、虎年吉祥。巴赫表示，北京冬奧會的籌備工作十分出色順利，感謝中方對於國際奧委會、各國運動員提供的熱情款待和周到安排，相信中方採取的有力措施，將確保本屆冬奧會的安全、順利、成功舉行。此次一些國家首次派團出席冬奧會，充分表明北京冬奧會得到了國際社會的廣泛支持，國際社會也普遍反對將體育政治化。

據了解，巴赫於上周六（22日）抵達北京，中國外交部25日表示，巴赫將出席北京冬奧會的相關活動。