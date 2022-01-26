曾吹捧宣傳《平安經》　吉林應急管理廳原廳長受賄判監11年

曾違規安排下屬購買及宣傳《平安經》的吉林省應急管理廳原黨組書記、廳長霍雲成，近日因受賄罪被判處有期徒刑11年。



據中國青年網1月25日報道，吉林省四平市中級法院1月21日對霍雲成受賄案進行一審宣判。霍雲成以受賄罪被判處有期徒刑11年，並處罰金100萬元（人民幣，下同），沒收扣押在案的霍雲成受賄贓款逾700萬元，上繳國庫，繼續追繳剩餘贓款逾400萬元。霍雲成當庭認罪服判，不上訴。

法庭審理查明，2003年至2020年，霍雲成在吉林省公安系統以及應急管理廳任職期間，利用職務便利為相關企業和個人在工程承攬、幹部調整、工作調動等方面謀取利益，非法收受他人給予的財物，共計折合1,208萬餘元。

法院認為，霍雲成的行為已構成受賄罪，但鑑於他在監察機關僅掌握小部分犯罪事實的情況下，主動交代大部分未被掌握的同種犯罪事實，且對全部犯罪事實如實供述，案發後部分返贓，認罪態度好，可從輕處罰，遂作出上述判決。

吉林省紀委監委此前在處分通報中曾提到，霍雲成與此前引發廣泛關注的《平安經》事件有關。而因作《平安經》而被免職的原吉林省公安廳副廳長賀電，曾是霍雲成在吉林公安系統工作期間的上級。

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《平安經》事件源於2020年7月，有微博網友曬出《平安經》封面及內容，整本書中皆以「XXX平安」造句，極其空洞、乏味，在網上引發大量討論。公開報道顯示，吉林省多個單位都曾發文讚揚《平安經》，更是引發輿論質疑。

吉林省委隨後成立聯合調查組，調查核實賀電所作《平安經》有關問題，賀電很快被免職，之後不到一個月，「違規安排下屬購買、宣傳《平安經》」的霍雲成即吿落馬。

中共紀委國家監委去年4月在霍雲成被「雙開」的通報中，列在第一條的違紀違法情節就是「違反政治紀律和政治規矩，對抗組織審查，違規安排下屬購買、宣傳《平安經》」。