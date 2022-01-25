公安部成立專項小組肅清孫力軍流毒　維護政治安全社會持續穩定

公安部周一（24日）召開「公安機關肅清孫力軍政治團伙流毒影響專題會議」，會上提到公安部黨委已成立「公安部肅清孫力軍政治團伙流毒影響專項工作領導小組」，「要統籌抓好、一體推進肅清流毒影響與維護安全穩定工作，努力以維護國家政治安全和社會大局持續穩定的實際行動迎接黨的二十大勝利召開。」



據公安部發布的新聞稿指，會議指出孫力軍政治團伙的嚴重違紀違法問題，嚴重破壞中共的團結統一，嚴重危害中共和國家政治安全，嚴重損害中共的形象和執政根基，也嚴重破壞公安機關政治生態、嚴重損害公安隊伍形象。

會議提出，要從政治上充分認識孫力軍政治團伙的嚴重危害性，深刻認識肅清流毒影響的重要性、必要性和長期性、複雜性，切實把肅清工作作為當前重中之重的政治任務來抓，決不能把這項工作當成一般性工作看待。

會議並稱，公安部黨委已「成立公安部肅清孫力軍政治團伙流毒影響專項工作領導小組」，要求各級公安機關要盡快成立相應領導機構和工作機構，並在黨委和政府領導下，加強同紀檢監察、組織人事等部門的溝通配合，打好整體仗、合成仗，確保肅清流毒工作形成最大合力、取得最好效果。

據此前消息，現年53歲的公安部前副部長孫力軍在2020年4月被查、2021年9月被「雙開」。最高人民檢察院其後在今年1月13日指，孫力軍已被吉林長春檢察院以受賄罪、操縱證券市場罪、非法持有槍支罪提起公訴。