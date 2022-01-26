劉學州事件｜微博新功能「一鍵防暴」　官媒：殺人網暴不整治不行

日前，河北邢台17歲（有一說15歲）少年劉學州在三亞吞藥自殺身亡，他在遺書中自述成長經歷，包括被親生父母賣掉、遭遇校園霸凌、男老師猥褻，又提到後來尋親成功卻被親生父母誣指他要求買樓，而遭到網上暴力。



其中網絡暴力被內地網民認為是他輕生的一大關鍵。劉學州之死在內地網絡引發廣泛討論，官媒《北京日報》以「殺人的網絡暴力不整治不行了」為題批評網暴如一把「消音的槍」，殺人傷人於無形。微博則強調將會上線新功能來應對網絡暴力。



《北京日報》指出，一個不滿18歲的少年，做出如此悲愴的選擇，讓人分外唏噓。「如今，人不在了，很多事實真相難以追索。但可以肯定的是，只憑他剛認親不久、已分別組建家庭的親生父母單方面發聲，就跑到劉學州社交平台上大肆謾駡、亂扣帽子、宣洩情緒，已經構成了典型的網路暴力。」

+ 1

文章批評，網暴如一把「消音的槍」，殺人傷人於無形，例如「浙江女子取個快遞被造謠出軌，到成都女孩流調軌跡洩露被人肉，再到某網紅記者所謂私人資訊曝光後被攻擊」等事件中，網民「聽風是雨，事情尚未厘清，便喊打喊殺；爭議觀點偏聽一方，便啟動『無腦噴』模式；資訊來源不知何處，就大肆跟風起哄……輕則違背公序良俗，重則擊穿法律底線，時常攪得輿論場烏煙瘴氣，更成為當事人『不能承受之重』」。

《北京日報》也點名，這些網暴狂歡事件，往往都有搬弄是非、強帶節奏、掀起輿論風暴的「節點人物」，包括那些本就擁有大量粉絲，功能等同於媒體的「大V」（指微博意見領袖）。

報道提到，中央網信辦決定開展為期1個月的「清朗·2022年春節網路環境整治」專項行動，「隨著相關法律的日益健全以及治理重拳的不斷祭出，更多人會認識到網暴的可怕之處，也會意識到網路發言的邊界之所在」。

微博將上線「防暴模式」新功能

微博社區管理官方帳號「@微博管理員」也在周一（24日）發文指，針對尋親男孩劉學州事件，根據使用者舉報投訴，微博社區未成年人保護專項團隊已排查清理關洩露當事人個人私隱、挑動矛盾糾紛的違規內容，清理內容290條。

微博官方指出，將持續優化舉報投訴入口，加快回應處置速度，針對用戶私隱保護，站方擬上線兩個新功能，一是開啟一鍵「防暴模式」，開啟後使用者能夠在可選時間內，隔離陌生人的評論和私訊攻擊；二是當用戶收到大量非正常評論時，將彈窗提示用戶是否開啟私隱防護功能。

微博官方也強調，目前已經有功能可以對未關注人的私訊進行關閉或者封鎖惡意評論，如果遇到惡意攻擊的帖文也可以進行舉報。