尋親成功卻被親生父母指「貪財」遭網暴　河北17歲少年自殺身亡

1月24日凌晨12時2分，尋親成功卻被親生父母誣指貪財的河北邢台17歲尋親男孩劉學州在微博發布疑似遺書的長文，內容講述自己被親生父母賣掉，四歲養父母在爆炸中雙亡，被校園霸凌、男老師猥褻的成長歷程，提到自己尋找到親生父母卻被二度遺棄，更被親生父母顛倒黑白誣指他要求買樓，他因此被網暴。

內地網民看到帖文後急忙報警，凌晨2時劉學州的舅媽證實，劉學州在三亞海邊吞藥自殺，凌晨4時，劉學州經搶救無效死亡。



去年12月6日，河北邢台17歲少年劉學州在網上尋親。20多天後成功找到親生父母。但不若其它尋親故事的大團圓結局，劉學州的生父已另組家庭更疑似在微信動態嘲諷他是「乞丐」，生母則在近日微信封鎖他，稱劉學州要求親生父母幫他在河北買房，指控他貪財。（延伸閱讀：尋親成功卻被生母封鎖罵貪財 河北17歲少年再度被遺棄將起訴父母）

1月19日劉學州表示，原先希望原諒父母，但因親生父母向傳媒「顛倒黑白」，決定要以遺棄罪和拐賣兒童罪起訴親生父母。其後，劉學州曾發微博指出自己遭受網暴，後他赴三亞旅行。

1月24日凌晨他以「生來即輕，還時亦淨」為標題，發布微博詳述人生歷程，文末寫道「陽光照在海面，我也歸於大海。從這裏結束自己的一生，也帶走了這個世界上最美的風景。」疑似輕生，網民報警後，劉學州舅媽證實他吞藥自殺，凌晨4時，劉學州經搶救無效死亡。

在劉學州發布的長篇微博裏，他提到自己「出生被父母賣掉做彩禮，四歲養父母雙亡，二年級開始（讀）寄宿制學校，校園欺淩者，男老師猥褻，尋親男孩被二度遺棄、被親生父母添油加醋顛倒黑白被網暴」劉學州寫道，這些標籤雖然都是黑暗的卻是自己最真實的經歷，自己也想找一些陽光的標籤給自己貼上，卻發現好像唯一剩下的標籤就是堅強。

對於此前網絡備受爭議的找親生父母要房子一事。他在文中提到，自己和生母電話中說的僅是「我想要的是一個家」，但母親就說他在逼她。生母更稱劉學州這十幾年來沒有地方住是養父母造成的，「如果不是你養父母會有更好的人家買你」。而後他遭生母微信封鎖。

劉學州表示，他也曾跟生父提過要求一個住所，卻被稱生父稱是「白眼狼」。最終他狠下心決定起訴，他開始從抖音、微博私訊收到不間斷的網絡謾罵和攻擊。劉學州提到，手機相簿裏有一些證據和錄音，希望警員叔叔在最後也可以替我為我的一生劃上一個完美的句號。

他也委託舅舅舅媽好好照顧自己的外婆外公，他將帳戶自己掙的50%錢留給外婆外公，剩下帳戶中50%來自熱心網友資助的錢，他則希望捐給石家莊市孤兒院，「給那些小朋友們買一些漂亮的衣服和好吃的」。

劉學州文末提到，自己這一生見識到了血緣親情的傷害，冷漠無情、人性的扭曲變態，見識到了人心的黑暗，「把這些全都加在我一個人身上我實在承受不起來，我才10幾歲，還是大人眼裏的不懂事的小孩子。」劉學州寫道，等大家看到這篇稿子的時候，我應該已經過上了幸福的生活了，「應該是一個很美好的人生，在爸爸媽媽的懷抱裏長大。」

對於劉學州自殺，內地網民留言提到，他一生經歷被親生父母賣掉、被同學鄰居霸凌、被男老師猥褻、最後因網暴社會性死亡，最終自殺，成長經歷「全員惡人」，「挺過被親生父母拋棄，養父母雙亡，挺過霸凌卻沒能挺過網暴，網暴他的人是兇手」。

亦有網民要求徹查他成長歷程中的不同兇手：「支持買賣兒童同罪、親生父母應該要坐牢」、「調查當初猥褻他的男老師和霸凌者」、「網暴者應該要判刑」。有網民指出，劉學州的一生反映出社會的各種問題，呼籲官媒關注。

此外，曾訪問劉學州生母的《新京報》遭網民點名，被指未經查證就刊登劉學州親生父母說法，間接害死劉學州，需要為網絡暴力負責。