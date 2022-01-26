山東青島膠東機場致命意外　機務人員俯身撿工卡時被輾壓致死

山東青島膠東機場近日發生致命意外，一架由青島航空管理並使用的A320飛機，在機場內被拖移時將一名隨同移動的機務工程人員輾壓致死。

官方傳媒新華社在周三（26日)報兗，指中國民用航空華東地區管理局、中國民用航空青島安全監督管理局等單位，現正在對事故原因等進行調查。



《上游新聞》報道，涉事飛機編號為B-30FG，最後一次執行民航航班任務是在1月23日，在當天深夜11時34分完成長春至青島的飛行任務，隨後在膠東機場進行維護。及至1月24日清晨，飛機在指定機位完成檢修工作後，由機務人員護送監護拖移至另一個機位。

報道稱，就在飛機轉移過程中，一直在飛機下方聯絡的機務人員，被其他人員發現突然倒地。現場工作人員發現後立即叫停飛機拖移，但後續醫護人員到場後，確定該名機務人員已經死亡。報道並提到，飛機在周三（26日）已經重新投入青島航空飛行運營，執飛從青島出發的另一趟航班。

報道引述資深機務工程師解釋，民航客機在進行維修或者執行飛行任務前後，為使用廊橋或者機位管理的原因，需要使用專用拖車來對場內飛機進行拖移，安全監管規定要求必須要有機務工程人員在飛機下進行通訊等監護工作。但因為拖車司機視線等原因，有較大的安全隱患，一線人員必須高度注意相關安全風險。

因俯身撿工卡遭碾壓致死

《澎湃新聞》報道，民航華東局1月24日曾就相關事故發布安全通告，主題為「關於推拖飛機風險提示及要求」，通告中提及的「某航」安全事故，即為此次青島航空客機拖移致死事件。該通告提及，「近日，某航在推拖飛機過程中，飛機指揮員因工作單卡意外掉落，俯身撿拾工卡，機翼監護人員未攜帶聲光報警提醒裝置無法及時通知拖車司機停止拖行，造成飛機指揮員意外遭遇飛機主輪碾壓。」