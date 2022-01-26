疑拒男性在場下更衣遭警掌摑四巴　遼寧女右耳出血聽力降官方徹查

遼寧鞍山海城市一名任姓女子近日在網上爆料，指自己早前因故被關押在拘留所時，因不願在沒有門且外有男性在場的房間更換衣服，而遭到民警掌摑了四下，右耳更因此受傷。

鞍山市公安局監所管理支隊紀委書記高警官事後回應時曾指，涉事監舍沒來得及安裝監控設備，任女離開拘留所後確實到醫院看過耳病，但無直接證據證明是由民警毆打造成。至周三（26日），鞍山市公安局通報，決定成立調查組全面徹查事件。



據任女稱，去年11月4日，她將汽車停靠路邊以接電話，結果引來3名市場管理人員。行車記錄儀顯示，一名男工作人員坐在車頭前方，此後車輛緩緩向前移動，撞到了凳子，男子隨即向後靠倒在地，而當時車輛採取制動措施，未繼續向前行駛。任女隨後報案，認為停車時被人「碰瓷」。

行車記錄儀畫面截圖。（開屏新聞）

7日後，她接到海城市公安局西柳鎮分局民警聯繫，稱男子出現骨折，在院治療，並獲告知很難鑑定是對方主觀故意碰瓷，還是她故意撞人，故要移交到交警隊處理。據了解，該男子去年曾遇上交通事故，有腰椎骨折的舊患。

到了同月26日，任女被認定故意開車撞人，遭到拘留10日併罰款500元人民幣的行政處罰，並被送到了拘留所。

在拘留所，民警帶任女到一小屋子更衣，由於該處有一閉路電視，沒有門，外面還有數名男民警，任女遂拒絕配合。就在此時，四五名男性民警上來，其中一名王姓警官得知任女其不換衣服的原因後，竟領她進了一個小屋，並對右側臉部、耳部附近位置連續掌摑四下。後來同在看守所拘留的一名女士作證稱，聽見裏面有打人聲和哭聲，過了約半個小時，任女才伴着紅腫的臉及內出血的耳朵出來，期間聽不見別人的話。

任女稱，被打後她右耳聽力嚴重下降，期間向拘留所提出就診惟遭拒，直到行政拘留結束始能前往鞍鋼集團公司總醫院就醫。病歷顯示，任女右耳道下壁充血紅腫，觸痛，表面見少許血痂，鼓膜完整，診斷結果為右感音神經性聽覺喪失。

去年12月7日，任女攜同相關資料到鞍山市監管支隊投訴，惟任女稱，警方先是說會調查，後來又互相推搪，而在否認的同時，工作人員卻私下聯繫她，試圖以經濟賠償方式和解，但任女堅持當事人要親自賠禮道歉，公安機關並要究責。

對於事件，遼寧省鞍山市公安局監所管理支隊紀委書記高警官日前證實，任女離開拘留所後確實看過耳病，但經支隊紀委調查，無法證實是由民警毆打造成的。他又否認拘留所有女性換衣服時，男民警在場的情況，強調說服教育任女期間，女管教、男民警、輔警都在場，「不可能侵犯她的合法權益」。

至於監控問題，他表示，涉事的3監舍屬臨時啟用，故未來得及安裝監控設備。最後，他認為任女右耳受傷或是多種因素所致，例如是心急上火引起中耳炎，甚至是自己摳耳朵造成出血，同時也不排除是舊病引起。

至周三，鞍山市公安局通報，公安機關高度重視事件，決定將此情況提級調查，對相關領導和民警先行停止執行職務，由市紀委監委駐局紀檢組、市局警務督察和法制等部門組成聯合調查組，堅持實事求是原則，對有關情況和執法過程進行全面徹查，並據情對存在問題的責任人員依紀依規嚴肅處理。