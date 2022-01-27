台導彈部隊進駐花蓮台東防禦　應對解放軍軍機

解放軍被指對台軍事施壓不斷，台灣部隊新購的66架F-16V戰機未來將進駐台東。台軍方官員周三（26日）透露，待各式台造導彈、美製魚叉導彈陸續籌獲之時，也將妥善調配部署，以因應威脅。



據《自由時報》報道，解放軍自2016年起，以「遠海長航」名義常態性實施軍機繞台舉措，其軍機活動範圍逐漸轉移至台灣西南空域，不過軍艦在台灣東部外海的活動頻率並未減少，「遼寧號」航空母艦數度行經台灣東部外海。

台灣國防部關於大陸軍力的報告書提及，大陸軍機頻密侵擾台灣空域，目的是對台形成戰略包圍態勢，及掌握第一島鏈內「區域拒止」、第二島鏈外「戰略威懾」的軍事優勢；大陸海軍「遠海長航」的範圍，已常態性突破第一、第二島鏈。

因應形勢，台灣已做出相對應部署，於明年至2026年向美國購得66架F-16V block70戰機，將部署於台東志航基地；而花蓮、台東現已有「天弓三型」防空導彈進駐，花蓮亦有「雄風」反艦導彈。

F-16V Block 70戰鬥機。（Lockheed Martin）

軍方官員透露，除了上述新購戰機和台造飛彈的部署，由於台灣正運用特別預算採購各式防空、制海導彈，另正向美國採購一百套陸射魚叉導彈，未來也將妥善調配部署，但確切部署情形則不便透露。

《全球防衛雜誌》採訪主任陳國銘指出，在兩岸軍機、軍艦等正規軍備數量差距甚大情況下，台灣可善用「天弓三型」機動導彈車等部署，以鞏固東台灣防禦。

陳國銘說，以防空作戰為例，雖然大陸具備「殲10」、「殲16」、「殲20」等第四代、第五代戰機，但仍相當畏懼地對空飛彈，且台灣防空導彈換裝之後，現役愛國者三型導彈、天弓三型導彈，射程、接戰距離都遠優於傳統的鷹式導彈。

天弓三型防空導彈。（中山科學研究院）

他稱，台灣未來應持續落實執行固定飛彈陣地，轉換為機動導彈車的工作，才能確保火力、增加戰場生存率。

據悉，解放軍在台海附近巡航不斷，台空軍周一（24日）晚發布消息稱，當天解放軍共派13架次軍機進入台灣島西南、東南空域，其中殲16D電子作戰機首度出現在台海附近。對此，相關專家表示，殲16D主要是意在奪取制電磁權，以備不時之需；解放軍當前進行的所有訓練都帶實戰背景，為將來出現的各種可能性做準備。

軍事專家宋忠平認為，作為電子戰機，殲16D主要是為了奪取制電磁權，「也就是我們不僅僅要獲得制空權，還需要在此之上奪取奪取制電磁權」，之後殲10、殲16，以及轟6、轟6K能更有效地實施對地對海打擊，提高編隊整體作戰能力。