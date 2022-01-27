NFT｜藝術品交易國內處於早期探索階段　專家籲投資者應理性購買

近期，藝術品在NFT交易市場中嶄露頭角，在國內外的交易量與交易金額劇增。有專家提醒，目前國內NFT藝術品的交易尚處於早期探索階段，並未形成確定性的投資價值，投資者應理性購買。



NFT藝術品買家介紹，最近在網上偶然發現一種文旅NFT藝術品，自己買了8、9個，每個幾十元（人民幣，下同）。購買後，買家除了可以在手機上隨時查看該藝術品，還可以獲得一串專屬的簽名。

據了解，NFT藝術品最關鍵步驟是區塊鏈加密環節，以及由此產生的個人可識別的、不可篡改的編碼，買家擁有轉賣獲利、贈送他人等權利，具有商業價值。

國內的NFT藝術品交易平台愈來愈多。有設計師稱，現時有一些熱門的藝術家，嘗試從 AR視角創作NFT藝術品，「藝術家本身去創作的這個過程也是非常享受的，用戶體感上也會遠遠超過過往藝術形式，帶來新的感官刺激」。

有藝術家嘗試從AR視角創作NFT藝術品。圖為作品《加密皮影》。（視覺中國）

有出售NFT藝術品的平台負責人稱， 自去年8月2日正式上線，至今一共發行14期不同類型的NFT收藏品，總發行量約3萬枚，總成交額110萬元，「市場反應挺好的，每期藏品幾乎都是上線 1 秒鐘就會被搶完」。

NFT藝術品不斷升溫，吸引愈來愈多人購買收藏。惟專家提醒，目前NFT藝術品的交易大多在平台間進行，並沒有形成有效的監管機制，國內NFT藝術品等方面的交易尚處於早期探索階段，並未形成確定性的投資價值。

在現行知識產權體系下，相關商品的產權保護存在模糊地帶，而產權的不確定性帶來投資價值的不確定性。專家建議，投資者應理性購買NFT收藏品、藝術品，「我們購買的出發點是基於藝術收藏，而不要寄希望於炒高價格」。