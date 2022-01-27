習近平農曆新年前夕基層考察調研　赴山西了解災後恢復重建

官方傳媒新華社報道，農曆新年前夕，國家主席習近平周三（26日）起赴山西考察調研，先後來到霍州市師莊鄉馮南垣村、汾西縣僧念鎮段村，走進村民家中看望，實地了解山西災後恢復重建、秋冬補種、確保群眾安全溫暖過冬，以及鞏固拓展脫貧攻堅成果、接續推進鄉村振興等情況。



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報道介紹，習近平的首站霍州市師莊鄉馮南垣村，他走進村民師紅兵家中看望。在去年十月初，一場持續強降雨使山西多地受災，師紅兵的4間房屋在10月7日的一次強降雨後全部倒塌。幸好在各方努力下，僅僅兩個月師紅兵一家就搬進新房子，今年是在新房子裡的第一個農曆新年。

報道提到，馮南垣村有151戶共366人，耕地1530畝。在去年10月的持續強降雨中，全村共有19戶29間房屋倒塌，42戶65間房屋受損，是受災較為嚴重的村落之一。

習近平的第二站是汾西縣僧念鎮段村。報道稱，段村屬原呂梁山區集中連片特困地區，段村人口1627人，2014年有建檔立卡貧困戶894人，2019年已整村脫貧。如今的段村種植、養殖、光伏等產業多元發展，2021年全村農民人均可支配收入達到1.2萬元人民幣。

習近平在便民服務中心考察時表示，很高興看到大家對現在的生活感到滿意，但下一步要走的路還很長，第二個百年的新征程已經開啟，中國要全面建設社會主義現代化國家，而社現代化離不開農業農村現代化。

事實上，按照慣例，國家領導人每年農曆新年前夕都會到基層調研，例如去年農曆新年前夕，習近平赴貴州視察。自中共十八大以來，習近平農曆新年前夕去過的地方包括有雲南、北京、四川、河北、江西、陝西、內蒙古、甘肅等。