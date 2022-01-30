中國055萬噸大驅南昌艦黃海跨晝夜演練　央視公開演練畫面

中國055型萬噸大驅首艦南昌艦早前在黃海某海域展開為期3天的實戰化綜合演練。

1月27日，官方公開南昌艦跨晝夜實戰化演練畫面。



《央視軍事》報道，解放軍北部戰區海軍某驅逐艦支隊南昌艦，展開為期3天的實戰化綜合演練。海上輕武器射擊、夜間對岸上目標射擊、空中威脅條件下對海作戰、防核武器襲擊等多個課目專攻精煉，最大限度發揮武器系統作戰效能。

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南昌艦是中國自主研製的055型驅逐艦首艦，2014年12月在江南造船廠開工，2017年6月28日下水，2019年4月23日參加海上閲兵正式公開亮相。2020年1月12日，南昌艦正式入列服役，舷號為101。

今年1月12日，南昌艦入列兩周年紀念日，央視曾公開南昌艦諸多畫面，其中包括南昌艦發射紅旗-10導彈畫面。

據介紹，南昌艦裝備130毫米艦炮、1130近防炮、紅旗-10防空導彈、32管多功能發射器、新型S波段有源相控陣雷達、雙直升機機庫。該艦可發射反艦、防空、反潛導彈及對陸攻擊遠程巡航導彈，同時新增反導作戰能力。該艦應用現代化的訊息、網絡無線電電子技術，裝備了更先進的對空和對海雷達。