赴湯加執行運送救災物資　運-20執行迄今境外航程最遠任務

據央視新聞周五（28日）報道，上午6時，由中國空軍組成的赴湯加執行運送救災物資任務空中運輸編隊抵達湯加，這是首批從中國本土啟運送往湯加的救災物資。畫面顯示，執行此次任務的正是戰機運-20，這是運-20本年度首次赴境外執行任務，這也是運20赴境外執行任務航程最遠的一次。



報道稱，當地時間11時30分，經過一萬多公里的飛行，由中國空軍組成的赴湯加執行運送救災物資任務空中運輸編隊，抵達湯加首都努庫阿洛法。運輸編隊於周四（27日）從廣東廣州白雲機場起飛，這批救災物資包括：食品、飲用水、淨水器、帳篷、摺疊牀、個人防護設備和無線電通信設備等，共計約33噸。

另據《環球時報》報道，軍事專家宋忠平表示，此次運-20赴境外執行任務是歷次飛行中航程最遠一次，而且也是最有挑戰的一次，「這是一次具備實戰環境下的行動，湯加目前還有間歇性地震以及火山噴發，沙粒狀的火山灰一旦吸入發動機就會造成停車。這意味着湯加現地情況隨時存在不可預測性，因此空中運輸編隊肯定準備了多套應急方案以應對各種突發情況」。此外，湯加未開放入境限制，編隊計劃在完成救援物資運送任務後立即返航。這也表明運20面對的是實戰情況，包括突然爆發地震、火山，跑道被毀。

相關報道稱，運20滿載量是66噸，第一架抵達湯加的運-20搭載33噸救災物資，宋忠平認為這個重量是適中的，也受客觀條件限制，「救災物資大小不同，形狀各異，體積大，雖然重量輕，但所佔空間會比較大」。飛機的飛行航程和載荷是有很大關係的，對於10,000公里的航程，宋忠平認為運20需要中途至少通過一次轉場然後抵達湯加。

+ 3

運-20是中國航空工業集團有限公司旗下西安飛機工業有限責任公司研製的一款最大起飛重量達220噸，最大航程超7,800公里。

運-20列裝中國空軍5周年宣傳片：

+ 13

2013年1月26日，運-20成功首飛，填補了中國大型運輸機研製的空白；2016年7月6日，正式列裝中國空軍航空兵部隊。

周三（26日）是運-20運輸機首飛9周年紀念日，中國官方發布運-20最新畫面，並列舉運-20近些年取得的成績。

+ 2

官方稱，9年來，運-20飛出亮麗航跡，還有了兩型「中國心」，配備國產發動機試飛，航程和最大起飛重量都有提升。