新冠肺炎｜中疾控曾光：不贊成取消國際旅行限制　會致災難性後果

新冠肺炎疫情全球大流行，不少國家開始探討「與病毒共存」，中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光對此撰文指，現時內地不適合放鬆或取消對國際旅行的限制，「這樣做的話，可能會帶來災難性的後果。」



曾光表示，現時內地不適合放鬆或取消對國際旅行的限制，「這樣做的話，可能會帶來災難性的後果。」（中新社）

曾光周三（26日）晚在微博撰文指，世衞組織（WHO）19日發布公告顯示，大範圍實施旅行限制，並不能有效遏制新冠病毒在全球傳播，特別是Omicron變異株出現後，這種限制措施在防控中被證明是無效的。曾光認為，世衞的觀點一定程度反映了部分西方學者的意見，但不同國家的國情和疫情形勢不同，因此該提議不具備強制性與指導性。

曾光提及內地的疫情形勢指，內地現時採取的一系列防控措施是非常有效的，但現在正逢國外疫情的新高峰，國內的疫情亦「多點暴發、烽火不斷」，且正面臨春節和冬奧會舉辦，因此已有的防護措施只能加強不能削弱，「我們『動態清零』當然不會『永遠的清零』。」

曾光表示，目前「內功練的還不夠」，人群免疫屏障還存在薄弱環節，很多已經接種新冠疫苗人士的抗體有可能已經大幅度減退，另外一些高危人群特別是老年人的接種率還比較低，「第三針加強針還沒有很充分搞好，特別還沒實現序貫接種。」

曾光認為，內地若科學知識宣傳不到位，疫苗打得不夠，心理調節不夠，就盲從世衞組織的建議，取消和放鬆國際旅遊限制，將帶來災難性後果。對於是否放寬國際旅行限制，他建議，不要走到前頭，要謀定而後動，先觀察其他國家防控的經驗和教訓，特別是取消旅遊防控措帶來什麼樣的影響，認真分析；亦要做好放鬆的準備，包括公共衞生、醫療、整治等方面，以及老百姓心理上的準備。

曾光指出，現時Omicron感染率比較高，可以輕易突破疫苗防線，但重症率和病死率相對較低。因此，內地應該將新冠肺炎拿到一個大健康與公共衞生環境中去看，看它的基本負擔到底有多大。他以建議民眾，不要盲目跟風出國旅遊。