新冠肺炎｜內地昨增25宗本土確診　上海病例屬Omicron個案密接者

據國家衛健委通報，內地昨日（26日）報告新增63宗新冠肺炎確診病例，而本土病例為25宗，其中浙江最多佔6宗。而上海新增1宗本土確診，患者為周一（24日）報告的本土病例的密切接觸者，後者經市疾控中心實驗室基因測序，屬於Omicron變異病毒株個案。



新增本土病例中，包括浙江6宗，均在杭州市；北京5宗，均在豐臺區；黑龍江5宗，均在牡丹江市；河北4宗，均在廊坊市；天津1宗，在河北區；上海1宗，在奉賢區；河南1宗，在安陽市；新疆1宗，在伊犁哈薩克自治州；兵團1宗，在建設兵團第四師。含2宗由無症狀感染者轉為確診病例（北京1宗，黑龍江1宗）。另有38宗境外輸入病例，包括上海20宗，雲南5宗，浙江4宗，廣東3宗，河南2宗，北京1宗，吉林1宗，廣西1宗，四川1宗。含6宗由無症狀感染者轉為確診病例（浙江4宗，廣東1宗，雲南1宗）昨日無新增死亡病例、疑似病例。

內地現有1031宗境外輸入確診病例，其中重症病例1宗，無現有疑似病例。累計12473宗確診病例，累計11442宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨晚24時，各地現有2361宗確診病例，包括7宗重症病例，累計98814宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告105811宗確診病例，無現有疑似病例。累計追蹤到1506684名密切接觸者，尚有39566名密切接觸者在醫學觀察。

此外，各地報告新增55宗無症狀感染者，包括38宗境外輸入，17宗本土（黑龍江11宗，其中牡丹江市10宗、綏化市1宗；新疆3宗，均在伊犁哈薩克自治州；兵團2宗，均在建設兵團第四師；江西1宗，在上饒市）；當日8宗轉為確診病例，6宗為境外輸入；當日41宗解除醫學觀察，36宗為境外輸入；尚有784宗無症狀感染者在醫學觀察，包括680宗境外輸入。

在上海，新增的本土確診病例為女性，作為周一報告的本土病例的密切接觸者，即被落實集中隔離管控。其間例行新冠病毒核酸檢測結果異常，經市疾控中心覆核為陽性。經市級專家會診，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。目前，已追蹤到該病例在本市的密切接觸者30人，均已落實集中隔離觀察。對病例曾活動過的場所已進行終末消毒。

而上述周一報告的本土病例患者為浦東機場貨運區辦理進口業務的工作人員，經市疾控中心實驗室基因測序，屬於Omicron變異病毒株個案。經國家、上海當地專家綜合流行病學調查以及病毒基因數據庫檢索比對分析，認為此次病例的感染來源聚焦在「境外病毒輸入引發感染的可能」。