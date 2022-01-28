新冠肺炎｜內地昨增39宗本土確診　杭州本輪或已有三代病例傳播

據國家衛健委通報，內地昨日（27日）報告新增64宗新冠肺炎確診病例，而本土病例為39宗，其中浙江最多佔16宗，均在杭州市。有專家表示，杭州本輪首例病例可能在1月19日感染，或已傳播至第三代。



新增本土病例中，包括浙江16宗，均在杭州市；黑龍江9宗，均在牡丹江市；北京8宗，其中豐臺區7宗、大興區1宗；天津4宗，均在河北區；貴州1宗，在安順市；兵團1宗，在建設兵團第四師。含2宗由無症狀感染者轉為確診病例（均在北京）。另有25宗境外輸入病例，包括上海7宗，廣東7宗，雲南5宗，北京2宗，山東2宗，浙江1宗，廣西1宗。含1宗由無症狀感染者轉為確診病例（在廣東）。昨日無新增死亡病例，新增3宗疑似病例，均為上海的境外輸入病例。

內地現有994宗境外輸入確診病例，其中重症病例1宗，現有3宗疑似病例。累計12498宗確診病例，累計11504宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨晚24時，各地現有2268宗確診病例，包括9宗重症病例，累計98971宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告105875宗確診病例，現有3宗疑似病例。累計追蹤到1510597名密切接觸者，尚有40464名密切接觸者在醫學觀察。

內地正值春運，圖為1月21日，防疫人員在上海虹橋火車站的高鐵車廂進行消毒。

此外，各地報告新增54宗無症狀感染者，包括42宗境外輸入，12宗本土（黑龍江9宗，均在牡丹江市；北京1宗，在豐臺區；湖北1宗，在黃岡市；兵團1宗，在建設兵團第四師）；當日3宗轉為確診病例，1宗為境外輸入；當日27宗解除醫學觀察，25宗為境外輸入；尚有808宗無症狀感染者在醫學觀察，包括696宗境外輸入。

在杭州，Omicron變異病毒株引起新一輪疫情，對此浙江省衛健委副主任夏時暢表示，本輪疫情現有的病例，傳播鍊是清楚的，即以慧而特（中國）餐飲設備有限公司員工為主，以及與他們的關聯人員有關。包括租住一個房間的、隔壁小區一起用餐吃飯的、一起參加婚宴的等等。雖然已有社區傳播，但傳播鏈非常清晰，屬於同一個傳播鏈。

他續介紹，1月21日餐飲設備公司開年終總結會，24日首例病例感到有症狀，第二天去醫院主動就診初篩陽性。當局推斷，患者可能感染的時間是在19日，從當日開始到病例診斷已經將近一周時間，在這一周時間可能有三代病例傳播。