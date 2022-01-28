《2021中國的航天》白皮書發布　過去5年共實施207次發射

國務院新聞辦公室周五（28日）發布《2021中國的航天》白皮書，介紹未來5年主要任務等。國家航天局副局長吳艷華發布會上介紹，過去5年中國共實施207次發射，長征運載火箭發射成功率96.7%。



白皮書約1.25萬字，包括「開啟全面建設航天強國新征程」、「發展空間技術與系統」、「培育壯大空間應用產業」、「開展空間科學探索與研究」、「推進航天治理現代化」、「構建航天國際合作新格局」六大部分。

其指出，中國航天2016年以來進入創新發展「快車道」，太空基礎設施建設穩步推進，北斗全球衛星導航系統建成開通，高分辨率對地觀測系統基本建成，衛星通信廣播服務能力穩步增強，探月工程「三步走」圓滿收官，中國太空站建設全面開啟，「天問一號」實現從地月係到行星際探測的跨越，成就舉世矚目。

未來5年，中國航天將立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，按照高質量發展要求，推動太空科學、太空技術、太空應用全面發展，開啟全面建設航天強國新征程，為服務國家發展大局、在外空領域推動構建人類命運共同體、促進人類文明進步作出更大貢獻。中國並會繼續同各國一道，積極參與外空全球治理與交流合作，維護外空安全，促進外空活動長期可持續發展，為保護地球家園、增進民生福祉、服務人類文明進步作出新的更大貢獻。

當局指這5年是中國航天創新發展的5年，圖為去年4月24日，江蘇南京召開的中國航天大會上，參觀者在參觀航天科普與成就展。

當天新聞發布會上，吳艷華介紹到，這5年是中國航天創新發展的5年，包括共實施207次發射，長征運載火箭發射成功率96.7%，同時中國太空站建造全面實施，6名航天員先後進駐，開啟了有人長期駐留時代等；是中國航天賦能社會的5年，目前在軌工作的各類衛星超過500顆，廣泛服務於經濟社會發展，通信衛星為農村及邊遠地區1.4億多戶家庭提供遠程教育、遠程醫療、農村電商等服務，北斗系統廣泛應用於大眾出行、智慧物流、精準農業，特別是為新冠肺炎疫情防控提供精准定位導航服務等。

這5年也是中國航天探索突破的5年，包括「慧眼」成功觀測到黑洞爆發，「悟空」獲取宇宙射線能譜精細結構，「張衡一號」完成全球地磁場參考模型構建，碳衛星獲取全球高精度二氧化碳分佈圖，探月工程任務揭示了月球背面地下結構，證實了月球20億年前仍存在岩漿活動等。最後，則是中國航天合作共享的5年，中國航天與國際同行一道落實聯合國2030可持續發展議程，新簽署約50項合作協定或諒解備忘錄，並與俄羅斯聯合發起國際月球科研站計劃等；同時5顆衛星和3個星座新加入國際減災憲章機制，氣象衛星數據應用於121個國家和地區等。