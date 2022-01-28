黃曉明Angelababy離婚｜雙方即時清微博　內媒揭已無直接商業關聯

周五（28日），藝人黃曉明、Angelababy（楊穎）正式宣布離婚，結束6年夫妻關係。據了解，二人目前已無直接商業關聯。



Angelababy（楊穎）與黃曉明至1月28日中午，二人同時發微博，留言「感恩過去所有，未來仍是家人。」（微博圖片）

據內地商業查詢平台「天眼查App」顯示，黃曉明的關聯公司有48間，其中存續狀態有32間，包括北京明嘉投資管理有限公司、北京易乾影視文化工作室等，涉及影視、餐飲、科技、服飾、商貿、投資等領域。而所有存續企業中，黃曉明擔任5間公司的法定代表人、31間公司的股東，並在3間企業中任職高管。

而楊穎關聯企業則有3間，包括徐州歡穎文化傳媒中心（有限合夥）、天津天穎文化傳播中心（有限合夥）、上海光穎文化傳播工作室（有限合夥），她均為股東，持股比例均為99%。

從二人關聯企業來看，黃曉明與楊穎目前並無直接商業關聯。

+ 3

回顧二人過去的婚戀史，2009年，Angelababy參演電影《全城熱戀》期間，被曝與黃曉明相識並火速相戀。2014年2月28日，二人公開戀情。2015年10月8日，二人在上海舉行盛大婚禮。2017年，Angelababy在香港誕下兒子「小海綿」。

近年屢傳二人婚變，2019年7月，有網民爆料稱黃曉明和Angelababy將要向媒體宣布離婚，雙方均予以否認。2020年1月，黃曉明在一次採訪中直言，「世上很多東西都會變，到最後只有親情不會變」，引發網民對他和Angelababy婚姻狀態的猜測。及至2022年1月28日中午，二人同時發微博，留言「感恩過去所有，未來仍是家人。」並tag對方帳號，正式宣布離婚。雙方工作室亦稱二人已辦妥離婚手續，未來將共同撫養兒子。

目前，除了宣布離婚，二人微博賬號中已無任何相關內容。