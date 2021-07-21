河南暴雨｜中港台明星紛解囊黃曉明捐廿萬瓶水　鄧紫棋：河南挺住

河南多地自上周六（17日）起出現強降雨，千年一遇的暴雨讓省會鄭州成為一片汪洋，造成市區12人死亡。事後，兩岸三地藝人紛紛慷慨解囊，施以援手，其中內地男星黃曉明捐贈20萬瓶裝飲用純淨水和1萬瓶消殺用品。



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公開資料顯示，截至周三（21日）中午，捐款的藝人有鄧超孫儷捐款100萬元（人民幣．下同）、時代少年團捐款100萬元、范冰冰捐款50萬元、李晨捐款50萬元、譚松韻捐款50萬元、肖戰捐款100萬元、張傑謝娜捐款100萬元、岳雲鵬捐款100萬元、黃子韜龍韜娛樂捐款300萬元、萬茜捐款20萬元、宋妍霏捐款30萬元、陳赫捐款50萬元、張雨綺捐款100萬元、李若彤捐款20萬元、孟美岐捐款100萬元、趙麗穎捐款100萬元、李易峰捐款150萬元、張哲瀚捐款100萬元、虞書欣捐款50萬元、毛不易捐款50萬元、馬思唯捐款20萬元、關曉彤捐款100萬元、劉濤捐款100萬元、高曉松捐款100萬元、范丞丞捐款50萬元、佟麗婭捐款100萬元、賈玲捐款100萬元、郭麒麟捐款100萬元、Angelababy捐款50萬元、李現捐款100萬元、戚薇李承鉉捐款100萬元、李雲迪捐款100萬元、任嘉倫捐款50萬元、張子楓捐款50萬元、彭昱暢捐款50萬元、許凱捐款50萬元、羅雲熙捐款50萬元、楊冪捐款100萬元、迪麗熱巴捐款50萬元、陳飛宇捐款50萬元、吉克雋逸捐款50萬元、歐陽娜娜捐款50萬元等。

其中，黃曉明為鄭州地區捐贈20萬瓶裝飲用純淨水和1萬瓶消殺用品，有網民讚賞這非常及時，比錢更實在，對此黃曉明本人回應指：「應該的應該的，沒什麼好說的，必須的。」據黃曉明工作室人員則介紹指：「這是第一批物資，其他物資還在緊急調配中。」

不少藝人亦紛紛在微博發帖聲援河南，或轉發了央視新聞「河南願平安」的圖片等，其中歌手鄧紫棋（G.E.M.）稱「河南挺住啊」；迪麗熱巴稱「大家要注意安全，望平安！」；范冰冰則稱「河南挺住！期待早日雨過天晴，大家平安無恙！」。

不過也有網民對這個時候把明星捐款全部列出來「賺熱度」的現象不滿，「捐了多少都是捐，都是為河南加油的，有必要攀比？」、「明星捐款多少錢有什麼好上熱搜的「；也有網民呼籲不要道德綁架，「連捐款都被罵的話，這樣以後還有誰敢捐款？」。