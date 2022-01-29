杭州疫情｜增18宗本土病例全國最多　數百大巴轉移近萬居民往隔離

國家衛健委最新通報，內地在周五（28日）新增59宗確診病例，37宗為本土病例，以浙江的18宗佔最多，並且均在杭州市。

浙江杭州的本土疫情涉及Omicron（奧密克戎），當局考慮到其傳染性非常強，隨即出動數百輛大巴，通宵達旦將兩個屋苑內合共近萬名居民，統一轉移至集中隔離點。



據通報，37宗本土病例分別是浙江有18例，均在杭州市；北京有5宗，其中豐台區4宗、西城區1宗；天津有5宗，均在河北區；新疆有3宗，均在伊犁哈薩克自治州；黑龍江有2宗，均在牡丹江市；河北有1宗，在保定市；山西有1宗，在大同市；河南有1宗，在安陽市；新疆生產建設兵團有1宗，在第四師。

無症狀感染者方面，共新增32宗，其中境外輸入有29宗，本土有3宗，分別是河南有1宗，在三門峽市；新疆有1宗，在伊犁哈薩克自治州；新疆生產建設兵團有1宗，在第四師。

其中在浙江杭州，首宗Omicron是在1月26日凌晨被發現，濱江區政府常務副區長陳宇在周五的新聞發布會上透露，發現病例後濱江區隨即發布通告將涉及的兩個屋苑調整為封控區。由於密切接觸者、次密切接觸者比較多，加上屋苑內商鋪、住宅業態復雜，為確保人員安全，防止疫情擴散蔓延，遂決定將所有人統一轉移至集中隔離點。封控區內有95幢居民樓，涉及2662戶共9322人，已全部在周五下午安全轉運。