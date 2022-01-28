新冠肺炎｜上海「全球最小風險區」解封　20平米奶茶店料年後營業

上海市一間20平方米的奶茶店，因早前有工作人員感染新冠肺炎，而被調整為中風險地區。這間「全球最小風險區」旋即受到關注，上海的精準防控亦因此獲得稱讚。周四（27日）零時起，該奶茶店被重新調整至低風險地區，有不少市民前往拍照留念，並表示店家正常營業後會來幫襯。



1月13日，上海市通報新增5宗新冠肺炎本土感染，其中3人為「霓裳茶舞」奶茶店的工作人員，當局其後將這間位於愚園路228號、面積僅20餘平方米的奶茶店列為中風險地區。經過半個月的管控後，「霓裳茶舞」自1月27日零時起，被重新調整為低風險地區。

「霓裳茶舞」在被解除閉環管理後，店門口的木板被拆除，店面重新露出。有經過的市民特意拍照留念，並表示希望店家今後還可以正常營業。

對於「霓裳茶舞」是否會在農曆新年前重新營業？創辦人曾燦表示，依照上海「14+7」規定，員工們現仍在隔離期間，待員工確定完全健康、沒有風險後，預計將會在農曆春節後大年初八開門營業。目前，3名感染店員中，有2人已經康復。

曾燦還說，本以為「霓裳茶舞」發現確診個案後，會令顧客有畏懼感，但從實際數據來看，其他分店的業績反而在增長，「非常感謝顧客的信任與支持，尤其感謝上海防疫人員的付出。」