寒潮來襲｜廣東多地發59個寒冷預警　冷空氣致部分地區降至0℃以下

廣東省氣象局周六（29日）發布消息，一股冷空氣已於周五（28日）午後開始影響廣東省北部地區，預計會於周六傍晚前後抵達廣州市區。此輪冷空氣過程，將會使廣東部分地區最低氣溫降至0℃以下。

截至周六早上，包括廣州在內的廣東多地已至少發出59個寒冷預警信號，其中清遠和韶關等地更為寒冷橙色預警信號。



廣東省氣象局介紹，受強冷空氣影響，下周日（30日）廣東大部分市縣自北向南先後小雨轉多雲，預計當天粵北市縣和肇慶北部、惠州龍門最低氣溫3℃至7℃，高海拔山區-1℃至2℃，局部有凍雨；粵西、粵東和珠江三角洲南部沿海市縣最低氣溫12℃至15℃，廣東其余市縣最低氣溫8℃至11℃。

廣州在內的廣東多地已至少發出59個寒冷預警信號。（視覺中國）

氣象專家表示，受冷空氣影響，最低氣溫會出現在除夕（31日），屆時粵北市縣和肇慶北部、惠州龍門最低氣溫預計會跌至2℃至6℃，其中，高海拔山區-4℃至0℃，有冰凍，其余市縣最低氣溫也會跌至7℃至15℃。

值得一提是，香港天文台亦預料本港將要於寒風中倒數迎虎年，除夕及農曆新年假期間，華南沿岸多雲有雨，風勢頗大，天氣仍然較為寒冷。天文台九天天氣預報顯示，下周日市區將低見12度℃，比周六最高20℃急降溫8℃。除夕日天氣仍然寒冷，新界多區低見10℃，打鼓嶺更或只得8℃。寒冷天氣料持續至下周六（2月5日）年初五。