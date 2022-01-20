廿四節氣｜大寒過後氣溫急降？　中醫推薦飲烏雞湯助補肺健脾

中國以農立國，古人為了適應天時地利，收成更多的農作物，於是制定了廿四節氣，用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。本月5日為廿四節氣中第24節氣「大寒」，到底大寒的含義為何？從中醫的角度來看，大寒是否有特別注意的地方？



大寒是廿四節氣中的第24個節氣，每年1月19日至21日期間，太陽到達黃經300°，此時正是大寒。大寒與小寒同樣是表示天氣寒冷程度的節氣，而大寒是天氣寒冷到極致的意思。

大寒時節，寒潮會頻繁南下，是一年中最寒冷的時期，而南方會較北方更加寒冷。冬至後，太陽光的直射點逐漸北移，但仍有一段時間會留在南半球，因此北半球的熱量處於散失狀態，溫度持續降低，而在大寒節氣時更會降至最低。

大寒是廿四節氣中最後一個節氣，臨近農曆新年，不少民間習俗都與準備過年有關。所謂「大寒迎年」，意即大寒至農曆新年期間，民間會有一系列活動，更有食糯、縱飲、做牙、除塵、糊窗、臘味、趕婚、趁墟、洗浴、貼年紅等十大風俗。

大寒時節臨近農曆新年，不少民間習俗都與準備過年有關。（中新社）

以「除塵」為例，每年農曆臘月廿三至除夕為止，此期間為「迎春日」，又有「掃塵日」之稱，簡單而言即是大掃除，「家家刷牆，掃除不祥」，反之「臘月不除塵，來年招瘟神」。「洗浴」與除塵用意相似，意即做好個人衞生，寓意洗去一年煩惱和晦氣。

為了增添過節氣氛，不少人都會在家中「貼年紅」，即貼春聯、門神、橫批、年畫、福字、窗花等。貼年紅是傳統過年習俗，增添喜慶的節日氣氛，並寄予人對新年、新春和新生活的美好期盼。

除此之外，東南沿海地區會有尾牙祭的習俗，源於民間拜祭土地公的儀式，每月的初二、十六是祭拜地基主和土地公神的日子，稱為「做牙」，其中年尾農曆十二月十六的做牙是最後一個「做牙」的日子，因此稱之為「尾牙」。在現今，不少企業都會在尾牙舉行聚餐或年會宴請員工，以犒賞過去一年的辛勞。

小寒、大寒時節，是一年中雨水量最少的日子。根據香港天文台統計資料，在大寒時節，香港平均最高氣溫為23.2°C，最低只有8.9°C，降雨最多只有30.7毫米雨量。

徐澤昌建議飲用五指毛桃紅棗烏雞湯，助補肺健脾、補腎養陰。（資料圖片）

註冊中醫師徐澤昌博士接受《香港01》訪問提到，大寒時節應以補肺健脾、補腎養陰為主，建議可飲用五指毛桃紅棗烏雞湯。

五指毛桃紅棗烏雞湯 （2人份量）



材料：五指毛桃1兩、栗子1兩、淮山5錢、杞子5錢、烏雞1隻 、紅棗3至5枚



功效：補肺健脾，補腎養陰



做法：



1. 烏雞洗淨切塊汆水借用

2.其餘藥材洗淨

3. 加入所有材料煲2小時

4. 加鹽調味即可飲



使用注意：感冒期間忌服

