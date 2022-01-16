張文宏：未來半年輸入病例風險高　今年或是新冠大流行的最後寒冬

內地新冠肺炎疫情嚴峻。國家衛健委公布，內地昨日（15日）新增119宗確診病例，包括65宗本地個案。

國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，昨在央視新聞《相對論》節目中表示，依然對今年年底結束新冠大流行抱有很大信心，今年可能是新冠大流行的最後一個「寒冬」。



近期，國內疫情多點散發，部分來自相對獨立的境外輸入。張文宏預計，未來半年的輸入病例風險仍然非常高，因此要進一步提高防控質量，「如果能通過防疫跑到病毒前面，就能贏得每一場動態清零的勝利，這一點我深有信心，後面還會有比較大的挑戰，我們要做好準備」。

在張文宏看來，變種病毒Omicron的重症化是在下降，但其毒性仍然不可忽略。如果病例持續激增，可能造成社會醫療資源的擠兌。

張文宏在節目中稱，自己依然對今年年底結束新冠大流行抱有很大信心，今年可能是新冠大流行的最後一個「寒冬」。（影片截圖）

目前，國際社會對Omicron的防控決心大幅度降低。近期，美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）提出，理論上美國所有人都可能會感染Omicron。

張文宏表示，美國最新計算的病死率是0.24%，「打了這麼多疫苗，自然感染率這麼高，還有0.24%的病死率，比常態季節性流感的0.1%高出2.4倍，這就是說你不能忽略它，你如果真的是什麼都不做，會造成非常嚴重的後果」。

張文宏曾稱，若新冠與其他冠狀病毒發生重組，情況可能會比較糟糕，但他在節目上進一步解釋，「到目前為止，這還是一個極低概率的事件。我相信我們在應對新冠過程中積累的經驗，無論將來病毒發生怎樣的變異，我們人類還是有能力應付的」。

張文宏稱，原則上講，經過未來一年，無論是群體免疫水平，還是通過疫苗建立的免疫屏障，再到新冠治療藥物的上市，都意味着「這可能是最後一個『寒冬』」。