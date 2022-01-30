新冠肺炎｜內地增54宗本土確診北京佔20　當地本輪疫情感染者破百

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（29日）內地新增本土確診病例54宗，新增本土無症狀感染者16宗。



新增本土確診病例方面，北京20宗，其中豐台區13宗、大興區4宗、朝陽區2宗、西城區1宗；浙江19宗，均在杭州市；黑龍江8宗，均在牡丹江市；天津4宗，其中河北區3宗、津南區1宗；河南2宗，其中安陽市1宗、三門峽市1宗；雲南1宗，在西雙版納傣族自治州；含3宗由無症狀感染者轉為確診病例（北京2宗，河南1宗）。

新增本土無症狀感染者方面，黑龍江12宗，均在牡丹江市；河南1宗，在汝州市。新疆方面，新疆生產建設兵團2宗，均在第四師；另有1宗在伊犁哈薩克自治州。

北京疫情方面，豐台區的西南郊冷庫群組擴大。新增本土確診病例中，14人工作地點在西南郊冷庫，均屬於管控人群；1人工作地點為玉泉營果品公司冷庫。截至目前，北京本輪本土疫情感染者已超百宗。

北京29日新增2個中風險地區，分別為朝陽區安貞街道安貞里社區安貞里三區4號樓、大興區西紅門鎮宏福園小區。截至目前，北京有高風險地區1個，有中風險地區9個。

杭州方面，當地29日將富陽區咕甜全球母嬰店（咕甜全球進口母嬰生活館）調整為高風險地區，又將濱江區及富陽區13個地方調整為中風險地區。

鍾南山：需強化疫苗接種

中國工程院院士鍾南山29日發布新春祝福影片，表示當前還要繼續強化疫苗的接種和公共衛生的防控策略並重。伴隨著這些措施的推進，終將在合適的時間內度過疫情的大流行期，逐步邁進社會生活的正常化，