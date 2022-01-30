多地「層層加碼」禁群眾返鄉過年惹民怨　國家衛健委：防一刀切

對於近期屢發生的民眾返鄉受阻問題，國家衛健委發言人米鋒1月29日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，國務院聯防聯控機制綜合組對執行防疫政策再次提出明確要求，強調不得隨意禁止外地群眾返鄉過年。



米鋒表示，春節臨近，發生一些群眾遇到返鄉受阻問題，雖然國務院聯防聯控機制綜合組在核實後已要求地方整改，但個別地方仍存在「不允許低風險地區群眾返鄉」、「強制要求返鄉群眾自費集中隔離」、「隨意延長集中隔離和居家健康監測時長」等情形，群眾反映強烈。

對此，國務院聯防聯控機制綜合組對執行防疫政策再次提出明確要求，概括起來就是「五個不得」：不得隨意禁止外地群眾返鄉過年；不得隨意擴大限制出行范圍；不得將限制出行的范圍，由中、高風險地區擴大到所在地市及全省；不得對低風險地區返鄉群眾採取強制勸返、集中隔離等措施；不得隨意延長集中隔離觀察和居家健康監測期限。

當局已開設「春節返鄉路」公眾留言板，群眾可以反映在返鄉途中遇到的「層層加碼」等問題。米鋒說，各地春節期間要加強應急值守、快速反應，既要科學精準落實防疫措施，又要對群眾飽含溫情，解決實際困難，堅決防止「簡單化」、「一刀切」。

杭州等地：嚴禁「層層加碼」

值得一提是，與一些地方防疫「層層加碼」不同是，有地方在此前已反其道行之，要求嚴禁「層層加碼」。河南信陽市疫情防控指揮部上周二（25日）即發布外地返鄉政策通知，要求「嚴禁層層加碼，不得隨意勸返綠碼帶星人員」，得到不少網民讚許。

而在1月29日，爆發新一輪本土疫情的浙江杭州，官方提倡留杭過年、非必要不外出，但不限制正常的出行，亦被網民視為地方過年期間防疫政策的樣本。