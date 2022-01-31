新冠肺炎｜北京爆發進口冷鏈傳播疫情　1人被立案偵查19人遭問責

北京近日爆出多宗本土Omicron確診病例，不少個案與進口冷鏈有關。北京市紀委監委成立調查組，對此事開展了問責調查，多人被追責問責。



據中央紀委國家監委網站1月30日通報，經查，楊某波違法經營、涉嫌妨害傳染病防治罪，已被公安機關立案偵查。楊某波將此次疫情涉及的進口冷凍海鮮，違規存放於房山區的北京融清聚源商貿有限公司冷庫和豐台區的北京市南三環玉泉營果蔬批發中心冷庫。玉泉營果蔬批發中心作為冷庫所有權人，對冷庫一租了之，經營和監管不到位；市供銷合作總社及其下屬京農集團作為玉泉營果蔬批發中心的上級單位，在疫情防控期間對有冷鏈業務的玉泉營果蔬批發中心沒有深入開展監督檢查，存在監管漏洞。

首農食品集團及其下屬東方供應鏈公司對西南郊園區疫情防控工作領導不力，管理不規範，導致園區內疫情擴散。京農集團紀委、東方供應鏈公司紀委履行監督責任不到位。市區兩級市場監管部門履行監管責任不到位，未及時發現楊某波經營中的違法行為。房山區、豐台區相關單位部門履行防疫職責不到位。上述單位及相關人員均應承擔相應責任。

對首農食品集團黨委副書記馬輝給予黨內警告處分。對東方供應鏈公司黨委通報問責，黨委書記、董事長孫鳳坤給予黨內嚴重警告處分、免職；責令東方供應鏈公司紀委作出深刻書面檢查，對紀委書記白雅琦給予黨內警告處分。對西南郊肉類水產品市場經理路國強給予撤銷黨內職務、政務撤職處分，市場客服部主任崔大可給予黨內嚴重警告、政務撤職處分。

通報指，當局對市供銷合作總社常務理事、副主任姚從琪給予黨內警告處分。對京農集團黨委通報問責，黨委副書記、總經理鄭現武給予黨內嚴重警告處分、免職；責令京農集團紀委作出深刻書面檢查，對黨委副書記、紀委書記王希全給予黨內警告處分。對玉泉營果蔬批發中心黨支部書記、經理李波給予黨內嚴重警告處分、免職，訊息室負責人、經理助理孫興給予政務撤職處分。

對市市場監督管理局黨組成員、副局長唐雲華給予黨內警告處分。對豐台區市場監督管理局黨組書記、局長李廣隆給予黨內嚴重警告處分，玉泉營街道所所長任志永給予黨內嚴重警告處分、免職。對房山區市場監督管理局黨組副書記、局長姜青海給予黨內嚴重警告處分，長陽所所長趙衛給予黨內嚴重警告處分、免職。

對豐台區委常委、副區長周新春給予黨內警告處分，玉泉營街道辦事處副主任段斌給予黨內警告處分。對房山區政府副區長尹航給予黨內警告處分，長陽鎮政府產業發展辦主任張海英給予黨內嚴重警告處分。