春運｜地表最大規模人口遷徙　廣東成為唯一「雙向流動」的省份？

每逢農曆新年前夕，離鄉別井的打工人都會返家過年，全國會出現大規模的高交通運輸壓力及堵塞的現象，簡稱為「春運」，更有「地表最大規模人口遷徙」之稱。惟受到新冠疫情影響，今年的春運有何變化呢？



根據百度地圖的全國總體遷移趨勢圖，從1月10日起計算，今年人口遷移的態勢每日都高於2021年。以1月17日的春運首日為例，全國遷徙規模指數為345.187，與去年同期的279.758相比有一定上升，但仍然遠低於前年；1月29日，全國遷徙規模指數為510.917，與去年同期的276.778相比升幅較大。

全國總體遷移趨勢圖。（百度地圖）

在全國，廣東是唯一一個有大規模「雙向流動」的省份，可見在吸引大量的人口聚集的同時，也是外出務工最多的省份之一。在1月25日至29日期間，廣東省位列全國熱門遷出地（出發地）及遷入地（目的地）的榜首。

數據顯示，廣東的遷出人口數量佔全國遷出人口總量的17.17%至19.90%，同期排入前三的省份包括江蘇、浙江、四川；廣東的遷入人口數量亦佔全國遷入人口總量的約十分之一，同期排入前三的省份包括四川、安徽、湖南。

除了地區經濟發展因素等，人口在地區間流動的差異還受到疫情等因素影響。今年，北京的遷徙規模不及常年，在最近5天的大數據中，北京在前十名遷出、遷入的城市中僅出現2次，且排名相對靠後。

1月17日，廣東春運首日，首趟列車從廣州站駛出。（中新社）

上周，百度地圖聯合交通運輸部公路科學研究院、綜合交通運輸大資料及應用技術交通運輸行業研究中心（中路高科）等單位發布《2022春節假期出行指南》（下稱《指南》），預測節前客運量將保持平穩，2月6日或將迎來返程高速擁堵高峰。

《指南》顯示，去程階段受錯峰出行等疫情防控倡議影響，除夕前每日客運量保持平穩，除夕當日下降明顯，2月2日（正月初二）上午10時至中午12時或將出現全國高速擁堵小高峰。返程階段，2月6日（正月初六）下午3時至5時或將迎來全國高速擁堵最高峰，2月15日（正月十五）後迎來返程復工客運量高峰。

據國務院聯防聯控機制春運工作專班，2022年春運預計全國發送旅客11.8億人次，日均2950萬人次，較2021年同比增長35.6%，較2020年同比下降20.3%。