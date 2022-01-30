春運返鄉路上消失的20萬的摩托車大軍？車手：15小時路程手都凍僵

春節將至，許多在外工作的人紛紛返鄉。過去在廣東廣西一帶，許多農民工搶不到春運的火車票，組合成浩浩蕩蕩的「摩托車大軍」，2013年更曾一度達到25萬人。不過近年「摩托車大軍」變成三三兩兩的「游擊隊」，許多民眾選擇改搭高鐵，這樣的特殊景象已不復見。



1月25日淩晨三時，民眾甘幹榮鎖上出租房，啟動摩托車，帶著妻子和籠子裡的2個月大小狗旺財，兩人一狗踏上返鄉路。他要從廣東佛山市南海區大瀝鎮廣西貴港市平南縣馬練瑤族鄉，如果騎摩托車，整趟路程要花近20個小時。

今年很特別，他在騎行14年的回鄉路上第一次落了單，只剩一輛車在路上獨行。「過去人多時，路上的摩托車就像一支軍隊。」但近3年來，甘幹榮已逐漸習慣沒有「組團」的歸途，之前與他結伴多年的老鄉們大多不願再騎摩托車返鄉。

春節返鄉的摩托大軍人數大量減少。（微信公眾號＠微信上的中國）

據《新華社》報道，1990年代初起，每逢春運，來自廣西、湖南、貴州、雲南和四川等地的務工人員騎著摩托車，從珠三角地區出發，演繹著一年一度的「遷徙」。「摩托大軍」頂峰時期多達百萬之數，成為中國南方特有的春運圖景。

廣西梧州市公安局交警支隊高速三大隊教導員鄒丹為「摩托大軍」服務的10多年，親歷了單向從廣東進入廣西的摩托車數量從少到多、從多到少，「2008年是7萬輛，頂峰時期的2013年是25萬輛，預計今年是1.2萬輛左右」。

報道引用據梧州交通運輸部門提供的資料，2013年桂粵兩地的「摩托大軍」曾達到高峰值25萬輛之多。出現拐點是在2014年，較上一年減少3.5萬輛，此後逐年大幅減少。

摩托大軍「拉風」但也心酸

1月21日，廣西今年首趟為在粵務工人員設置的「返鄉專門列車」從廣州南站發出開往南寧東站，這趟動車搭乘600多名廣西籍在粵務工人員，乘客李天林過去曾是「摩托大軍」的一員。

「過去騎摩托車回家需要15個小時，下車後手腳都凍僵了，到家還要烤火1個小時才回溫。」如今李天林現在坐在溫暖的車廂裏不無感慨，數小時的動車車程讓回家路越來越「近」了。

過去為了幫助「摩托大軍」順利返鄉，相關交通部門會在路途提供溫熱的薑糖水和維修等服務。 （微信公眾號＠微信上的中國）

2014年開始從「摩托大軍」退休的農民工王觀旺透露，搭乘動車和自駕成為廣西藤縣籍的兩個新選擇。他說：「搭動車要2個多小時，開車要4個多小時，方便快捷多了，不用受冷受累了。」

不騎車改搭高鐵 摩托大軍式微三關鍵

自2008年中國第一條設計時速350公里的京津城際鐵路建成運營以來，到2021年底，中國高鐵營業里程超過4萬公里，居世界第一。《澎湃新聞》指出，2014年摩托車大隊大幅減少，「正是貴廣、南廣高鐵開通之時」，多地間通行時間大大縮減，運力大幅提升。動車組開行數量從2014年底的38對，增長到2016年底的110對，再到今年預計達到200對。

自此以後，川渝黔桂等主要勞務輸出地區與珠三角地區實現高鐵直通，高鐵成為不少在外務工人員返鄉的首選。據了解，務工人員主要流出地的中西部省份及相關縣域，也是未來中國高鐵網路完善的重點區域。因此「摩托大軍」開始式微。

《澎湃新聞》也提到，外出務工者中，越來越多人靠辛勤工作實現「小康夢」。有了乘高鐵、坐飛機的能力，很多人也購置了更為安全、舒適的私家車。與之相應，春節期間農村也常常出現堵車現象。「私家車多了，摩托大軍自然也就減少了」。

最後一個因素是鄉村振興讓更多外出務工人員紮根家鄉，開啟新的事業。中西部省份的人口回流，加速帶來了中國流動人口規模逐年下降之勢，據中國流動人口發展報告，自2015年開始，我國流動人口規模已連續三年下降，這也成為摩托大軍減少的一個重要因素。