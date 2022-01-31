北京冬奧2022｜香港滑雪運動員金和曉　入境北京確診新冠肺炎

港協暨奧委會今日公布，香港滑雪運動員金和曉確診新冠肺炎，她將安排到隔離酒店進行檢疫，現時情況穩定。



19歲的金和曉從波斯尼亞按既定檢疫程序出發到北京，在昨（30日）晚抵達北京機場接受核酸檢測後，被要求再次檢測，並在今（31日）早接受的第二次檢測結果中，仍呈陽性結果，她現正等候安排到隔離酒店檢疫，現時情況穩定。

按組委會《防疫手冊》中的指引，她需要直至核酸檢測結果連續兩日為陰性，才能離開隔離酒店，再根據密切接觸者的定義監察7日。

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至於同行的教練及另一位滑雪運動員翁厚全，他們在機場的檢測結果均為陰性，被界定為密切接觸者，他們會按指引隔離居住，每12小時接受一次核酸檢測；若連續7日的檢測結果都呈陰性，檢測頻率就可以下調為每日一次。在滿足防疫要求下，他們可以在有條件的情况比賽或工作。

17歲的翁厚全檢測結果為陰性，暫時被列為密切接觸者。（由公關提供）

根據指引，翁厚全仍可以在社交距離下訓練備戰，惟不可以進入公共區域如裝備室等，大會會為他安排獨立的更衣室及洗手間，並會定時清潔消毒。

金和曉原定在2月9日出戰高山滑雪女子迴轉賽，待她恢復之後將視乎情况參加比賽；而翁厚全的比賽日期為2月13日，他將出戰高山滑雪男子大迴轉項目，他會在比賽開始前6小時再進行一次核酸檢測，如結果呈陰性，就可以參加比賽。

港協暨奧委會將繼續密切留意他們的情況，並提供一切所需協助，會以運動員的健康為最大前題。