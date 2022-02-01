北京冬奧︱中華台北「彈弓手」　消除疑慮後終派運動員出席開幕禮

中華台北代表團原定不參與今屆北京冬奧開幕禮，惟經國際奧委會出面協調下，最終改變主意。



北京冬季奧運會將於周五（2月4日）舉行開幕禮，中華奧林匹克委員會上周五（1月28日）曾宣布，中華台北代表團將不參加開閉幕禮。

理由是代表團未能於開幕禮當日全數飛抵北京，而由於疫情管控措施、長途飛行、時差等因素，為保護運動員，所以有此決定。

中華台北代表團原計劃不參加今屆冬奧開閉幕禮。（Getty Images）

不過此前另有台灣傳媒報道，以「中華台北」名義參加奧運的台灣，因擔心中國會在冬奧開幕禮上安排中華台北運動員與香港代表團一起出場，從而「矮化」其地位，希望避免有關情況出現。

然而日前另有報道稱，據參加過今屆冬奧開幕禮彩排的人士指出，中華台北跟香港運動員進場之間，還相隔了其他代表團，消除了台灣當局的顧慮。

中華台北代表團有4名運動員參加今屆冬奧，競速滑冰運動員黃郁婷亦參加過上屆冬奧。（Getty Images）

結果事態180度反轉，中華台北昨晚深夜臨時發布新聞稿，指近日多次接獲國際奧委會通知，要求所有代表團都配合派員出席開閉幕禮。

聲明指：「基於遵循奧林匹克團結的基本精神，及雙方長期良好互動及相互理解下，中華奧會近日與體育署等相關單位磋商後，在兼顧防疫與團員健康前提下，決定調整規劃，配合政策派員出席開閉幕典禮。」

中華台北代表團又稱，原先擔心的航班及防疫問題，將在國際奧委會全力協助下解決。