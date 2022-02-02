北京冬奧｜首場賽事中國對上瑞士　冰壺比賽為何在開幕式前就打？

周三（2日）晚間8時05分，北京冬奧第一個項目將開打。中國冰壺混雙隊將對上瑞士隊伍。中國冰壺混雙隊也將成為中國代表團在2022北京冬奧會上第一支亮相的隊伍。

不過，冰壺比賽為何在周五（4日）北京冬奧開幕式前就開打？據官媒《新華社》報道，關鍵因素是冰壺比賽屬北京冬奧場次最多的比賽項目，共有147場，賽事將一路進行到閉幕式。此外，今年的北京冬奧共有30支冰壺隊伍參賽，創下歷史紀錄。



據了解，冰壺比賽分為混雙、男子四人、女子四人三個小項目，每個項目共打49場，三個項目共進行147場比賽，冰壺因此成為本屆冬奧會比賽場次最多的運動項目。因此，冰壺比賽才需提前開始。據了解，即使提前到2日開始，冰壺比賽也要連打19天，每天要打到近８場，才能趕在2月20日冬奧會閉幕式比出最後一面金牌。

此外，率先開打的北京冬奧會冰壺混雙增加到10支隊伍，加上男子、女子四人賽各10支隊伍，共有30支隊伍參賽，創下參賽隊伍最多的歷史紀錄。

中國冰壺混雙代表范蘇圓和凌智目前世界排名第六。（錢江晚報）

開賽首日有4場冰壺比賽，中國隊選手范蘇圓和凌智目前世界排名第六將對上瑞士。冰壺混雙項目是在上屆的平昌冬奧會上才被納入冬奧的新項目，中國隊在上屆冬奧取得第四名的成績。

2008年「水立方」將化身「冰立方」

率先舉行的冰壺比賽，也將是「冰立方」這座奧運場館中上演的第一個比賽項目。冰立方是由2008年北京奧運會的「水立方」轉換的奧運場館。今年，這座北京奧運遺產化身「冰立方」服務冬奧。

中國國家游泳中心聯合哈爾濱工業大學等組建科研團隊，通過結構、溫度、濕度、照明、聲學等方面的攻關改造，提在泳池上方架設可拆卸冰場，完成「冰水轉換」。

據了解，今年北京冬奧，冰立方共有1700餘名各類工作人員協助賽事進行。目前場館內外已完成了形象景觀佈置。場館運行團隊傳媒副主任劉大偉表示，冰壺是北京冬奧會第一項開始的比賽，也是週期最長的比賽，從2月2日至20日，每一天都有冰壺比賽。在這種情況下，「冰立方」傳媒團隊的工作人員、義工的服務時間幾乎貫穿整天。

「比賽開始前3小時，也就是早晨6時，他們就需要上崗，直到比賽結束後3小時，也就是次日凌晨1時才結束工作。」劉大偉強調，「哪怕工作間只剩下一個記者，我們也會等他工作結束。志願者中很多都是大學生，但他們都特別能吃苦，沒有一個人退縮，大家都希望把工作做好。」。