北京冬奧｜一連三日火炬傳遞今啟動　途經延慶張家口等三個賽區

北京冬奧會將於2月4日開幕，今日（2日）舉行火炬傳遞活動。在為期三天的傳遞中，冬奧火炬將在北京、延慶、張家口三個賽區傳遞，約1200名火炬手參與其中。



今日，火炬接力啟動儀式在北京奧林匹克森林公園舉行，火炬將在北京奧林匹克森林公園、北京冬奧公園傳遞；2月3日上午，將在延慶的八達嶺長城和世界葡萄博覽園傳遞；2月3日下午，將在張家口陽原泥河灣考古遺址公園、張北德勝村、張家口工業文化主題公園、崇禮富龍滑雪場、張家口大境門遺址傳遞；2月4日，在頤和園、北京奧林匹克森林公園和大運河森林公園傳遞。

北京冬奧會約1200名火炬手，由國際奧委會、北京冬奧組委、中國奧委會、賽區所在省市和各贊助企業等選拔產生，他們來自全國各省、區、市，年齡介乎14歲至86歲。除了中國公民外，還有來自20多個國家和地區的外國人參與。

值得注意的是，火炬在冬奧公園傳遞期間，將由水陸兩棲機器人與水下變結構機器人在水下完成傳遞，是奧運史上首次機器人與機器人之間在水下傳遞火炬。此外，在首鋼園內將由自動駕駛汽車完成一段火炬傳遞。

北京冬奧會的火炬「飛揚」以祥雲紋樣打底，銀紅相間的主色，象徵冰火相約；火炬自下而上，從寓示吉祥的祥雲紋樣逐漸過渡到剪紙風格的雪花圖案，旋轉上升，如絲帶飄舞最後呈現為飛揚的火焰。同時，「飛揚」火炬外觀和2008年北京奧運主火炬塔形態相呼應，兩支火炬的頂部可以緊密相扣，象徵不同文明的交流和互鑑。

以往的冬奧火炬，包括奧運會的火炬都採用傳統的金屬材料，但本次「飛揚」的火炬外殼採用重量輕的耐高溫碳纖維材料，火炬燃燒罐也以碳纖維材質為主。此外，「飛揚」的安全可靠性高，可抗風10級，可在極寒天氣中使用，減壓比高達幾百倍，並使用環保氫燃料，實現火炬燃燒的零排放。