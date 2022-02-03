北京冬奧｜中國隊首戰開門紅　冰壺混雙勝上屆亞軍冀可登領獎台

北京2022年冬奧會開幕在即。昨晚（2日），中國代表團首次亮相今屆冬奧會。目前世界排名第六的中國冰壺混雙組合淩智/范蘇圓，首戰以7比6險勝上屆冬奧會亞軍瑞士隊，取得開門紅。



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當日晚8時05分，北京冬奧會首場比賽在國家遊泳中心舉行，這亦是今屆冬奧會最早開始的比賽項目。在混合雙人冰壺第一輪次比賽中，中國隊與瑞士隊經過一番苦戰後，於加賽中憑藉最後一投獲勝。

中國代表團在今屆冬奧會獲得首勝後，引發網民熱議：

「這不比春晚好看？」。



「這才是拜年，而不是國足那種敗年」。



「中國隊還是很讓人放心的，除了某個球」。



「冰壺小哥哥小姐姐不僅長得好看，關鍵配合默契，一個字，穩」。



「上聯：帥哥美女配合默契，下聯:穩紮穩打不慌不忙，橫批：冬奧首勝」。



中國冰壺混雙組合淩智/范蘇圓是中國代表團在今屆冬奧會中首對登場參賽的運動員，兩名隊員組隊不到三個月，均為第一次參加冬奧會。那麼，兩人是如何與冰壺結緣的呢？

中國冰壺混雙代表范蘇圓和凌智目前世界排名第六。（錢江晚報）

1994年出生的凌智，中學畢業後原本打算出國留學，但因年齡未夠資格故打算練體育過渡兩年。當時正逢冬季世界大學運動會中國女子冰壺隊獲得冠軍，淩智的母親覺得冰壺項目沒有危險性，於是就決定讓淩智練習冰壺。

凌智說，「我剛練的時候可能全國就300人打冰壺，自己買衣服，花錢上冰，然後培養自己的事業，練了四五年後，打到了國家隊這個層面，就開始慢慢好轉。」他表示，打冰壺是考驗人的性格，而混雙冰壺更能夠展現個人能力。

而1996年出生的范蘇圓，13歲時開始練習速度滑冰，後來轉項到冰壺，於2016年加入冰壺隊。范蘇圓透露，從速度滑冰項目轉項到冰壺項目，很大程度上因為中國女子冰壺隊奪得世錦賽冠軍受到了觸動。獲得今次冬奧中國代表團開門紅後，范蘇圓亦表示，期待最終可以站上領獎台。