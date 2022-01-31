北京冬奧冷知識｜解釋冰壺「拖地」刷冰原因　器材價錢嚇你一跳

香港市民普遍較少接觸冬季奧運的項目，不太了解這些陌生的項目。最多人感疑惑的是玩法古怪的冰壺，究竟冰壺是什麼？為何玩冰壺的運動員要不停「拖地」？趁北京冬奧前夕，一起看看這些冬奧冷知識。



在冰壺運動中，刷冰技術是十分重要的。（Getty Images）

見到冰壺（Curling）的比賽，可能不少家庭主婦都有種熟悉的感覺，冰壺像個吸塵機械人，運動員就像拖地抹地。冰壺其實是石造，由花崗岩打磨而成，所以非常重，每塊約重19公斤，加上頂部有個手柄。冰壺看似平平無奇，其實價格不菲，一個國際大賽的冰壺售價約1.5萬元，如果以一套16個冰壺計，便要超過20萬。就算是質素稍差或者二手冰壺，都要幾千元一個。

冰壺由花崗岩所製，價值不菲。（Getty Images）

冰壺那麼昂貴，因為它的原材料相當講究，石材要夠堅硬，而且在低溫下不易被撞裂，所以必須使用石英含量低的花崗岩打造。蘇格蘭外島Alisa Craig被視為「冰壺聖地」，那裏的花崗岩最適合製成冰壺。再者，製作冰壺的工序也不簡單，包括開採、塑形及拋光，工藝複雜，人工成本高，很多環節都要靠人手完成。據報，5個熟手的工人花3日時間才造出一個冰壺。

在一局之中，冰壺最近圓心的一方為勝方，愈多冰壺比負方的近圓心，獲得分數就愈高。（Getty Images）

冰壺比賽中，當一名隊員投壺時，隊友會在冰壺行走的路線前「拖地」，而在對方隊員亦可以在圓心線後「拖地」，究竟為何要「拖地」？首先，每位冰壺運動員手上拿住那枝叫冰刷，傳統的會由鬃毛或麥稈製成。當他們用刷冰面時，摩擦會產生熱，令到冰面略為融化，在表面形成一層水膜，減低冰壺與冰面之間的摩擦力，延緩減速的過程，可以令冰壺滑得更遠。

冰刷是每位冰壺運動員的必備個人裝備。（Getty Images）

刷冰的另一個作用是，改變冰壺前進的方向，令它可以孤線滑行，去到更佳的落點。刷冰講求技巧，一邊刷，一邊要用腦判斷冰壺的速度及位置，不斷「喪擦」不代表有好效果，甚至可能弄巧成拙，令冰壺滑到太遠。

刷冰要用腦及技術。（Getty Images）

刷冰的運動員亦要留意場上的界線，投壺方的隊員可以在兩條圓心線之間，為己方任何移動中的冰壺刷冰，包括被撞開的冰壺；在圓心線之後，每隊只有一名隊員可以為己方的冰壺刷冰，而且只有隊長可以為對方的冰壺刷冰。為對方刷冰有什麼用？讓對方的冰壺滑得更遠，遠離圓心。

冰壺是一項鬥智鬥力的運動。（Getty Images）

在冰刷及冰壺以外，最重要的裝備是冰壺鞋。雖然這項運動在冰面玩，但並不像溜冰鞋，鞋底並沒有刀，不會傷害到冰面。最特別的地方是，兩隻冰壺鞋的鞋底並不一樣，一隻鞋底表面光滑，方便運動員投壺時滑行，而另一隻則是防滑鞋底。

冰壺這項歷史悠久的運動起源於16世紀的蘇格蘭，在1740年2月的一份報紙有現存最早關於冰壺運動的記錄。冰壺的吸引之處在於每場比賽的戰略部署及隨機應變，這項運動還要求運動員堅守那不成文的冰壺精神，同時也是對體育精神的尊重。