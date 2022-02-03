北京冬奧｜洪秀柱抵京應邀出席開幕式　冀兩岸選手共為民族爭光

北京2022年冬奧會開幕在即，國台辦表示，國民黨前主席洪秀柱已於周三（2日）抵達北京，將應邀出席冬奧會開幕式。

洪秀柱周四（3日）在Facebook發文表示，自己非常高興可以受邀出席北京冬奧開幕，並於抵京後配合嚴格的防疫措施，進入了冬奧閉環管理系統。



國民黨前主席洪秀柱抵達北京，將應邀出席冬奧會開幕式。（Facebook＠洪秀柱）

洪秀柱稱，北京冬奧是繼2008年北京奧運後，又一項中國人在國際體壇上的盛事。她說，自己當年在現場深深感受到中華民族頭角崢嶸的榮耀。她還稱，「那一年，許多台灣同胞也在電視機前看著北京奧運精彩的開幕演出，一時間，『鳥巢』、『水立方』都在台灣成為大眾熱烈討論的新名詞。」

洪秀柱說，時隔14年，冬季奧運再次在北京盛大開幕，舉辦過程卻比過往更為艱難和充滿更多的挑戰，大陸方面也展現了強大的決心和毅力，冬奧期間的各項防護措施、動員人力之多，已達歷屆奧運賽事之最，這讓疫情下的北京冬奧，更顯難能可貴。她還向冬奧相關工作人員表達謝意，並期待「有機會能和台灣的參賽者及志工朋友們見面，聊聊他們這次在冬奧期間的心得。」

洪秀柱最後指，能夠參與兩次中國人主辦的運動盛會，見證同享民族的榮光，何其榮幸。期待奧運聖火的光輝照耀海峽，讓兩岸逐漸消弭現在的分歧與冷漠。希望兩岸選手都能把握發光發熱的機會，共為民族爭光。

據早前報道，台灣當局曾於1月28日宣布，中華台北代表團將不參加北京冬奧開閉幕式。惟1月31日，中華奧林匹克委員會卻表示，在兼顧國際奧委會建議及防疫原則下，決定配合政策派員出席開閉幕典禮。對此，台灣陸委會還呼籲，大陸作為主辦方，應確實遵守「奧林匹克憲章」規範，不應以政治因素干擾賽事或進行打壓矮化。