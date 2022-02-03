北京冬奧｜航天員王亞平特設「天宮課堂」　中國太空站現奧運五環

北京冬奧即將在周五（4日）開幕，內地傳媒報道，遠在400公里外的中國太空站，神舟十三號航天員王亞平特意帶來與奧運有關的「天宮課堂」，通過化學實驗的方式，在太空站內「變」出奧運五環。



王亞平所使用的道具包括有一塊鑲嵌著五環的中空透明板，並已提前加入一些透明的液體。其中1號、4號、5號環加入碳酸鈉溶液，2號環加入碘化鉀-碘酸鉀溶液，3號環加入乙酸溶液。此外，王亞平還取出橙色溴百里酚藍溶液、無色澱粉溶液，以及同樣是橙色的甲基橙溶液。

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王亞平先是在1號環中加入數滴溴百里酚藍溶液，並將其與碳酸鈉溶液混合，如此一來1號環變成藍色。其後在2號環加入數滴澱粉溶液及乙酸溶液，混合後使其變成黑色。在3號、4號環中，王亞平都是加入甲基橙溶液，令兩者分別變成紅色及黃色。最後的5號環，王亞平要使其變成綠色，故同時加入兩種甲基橙溶液及溴百裡酚藍溶液。

王亞平解釋，溴百里酚藍溶液及甲基橙溶液都是酸鹼指示劑，溴百里酚藍溶液遇到鹼性溶液碳酸鈉溶液會變成藍色，甲基橙溶液遇到酸性溶液乙酸溶液會變成紅色。此外，甲基橙溶液遇到鹼性溶液碳酸鈉溶液會變成黃色。有了紅色、黃色後，要有綠色就只要「黃加藍」即可，在碳酸鈉溶液中同時加入甲基橙溶液及溴百裡酚藍溶液。

將不同性質的溶液混合後，奧運五環就在中國太空站內出現。（影片截圖）

至於要使2號環變成黑色，王亞平稱不僅是利用顯色反應，還有氧化還原反應。在碘化鉀-碘酸鉀溶液中加入乙酸溶液後，會發生氧化還原反應產生碘單質，其與澱粉溶液結合，就會變成非常深的藍色，看上去很像黑色。