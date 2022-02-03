產品宣傳背景現「支那」字樣遭批辱華　內地兩博主致歉稱無心之失

內地娃圈紅人、微博認證為知名美學設計博主的「酥餅燦」和「日山鵝鵝」日前合作上架一批新產品，並發布宣傳圖，然而圖中一牌子上卻出現「支那」字樣，遭到網民批評是辱華。兩人事後相繼發文致歉並宣布退圈。



據了解，所謂「娃圈」就是指收藏和觀賞娃娃這一愛好的圈子。而在日前，酥餅燦和日山鵝鵝發布了一組宣傳圖宣傳新產品，然而其中一張在室內拍攝的圖，卻被網民發現左側牆壁上的牌子出現「支那」字樣，遂在淘寶上向店家反映。

店家回應表示，涉事場所為一間老店，店內物品大多是江戶中期到二戰末期的產物，而牌子上的字樣其實是菜名。但他也表示，這種表述確實會引起誤會，他們已經編輯並將會更加注意。

當時兩名博主未有回應事件，事件則持續發酵。周二（1日）深夜，酥餅燦正式發文致歉，並解釋稱：「因為小學生這套衣服的主題，於是我找的一個有課室主題的室內環境去拍的課室，只因想給大家呈現好的場景效果，當時拍攝的時候這個小字確確實實沒有注意到，後來發現這個問題，我深知自己應該更謹慎選擇拍攝場地，真心再次跟大家道歉。」

她又表示已向中國婦女發展基金會捐款5萬元人民幣，並附上截圖。隨後，日山鵝鵝也轉發了該則微博，並配文表示道歉。

然而許多網民並不買賬，更質疑二人售賣產品的稅務問題。至周三（2日）凌晨，日山鵝鵝再致歉並宣布閉店退圈，稱這次事件是由於他們在拍圖的時候沒能注意到牆上的字，發送公告倉促之中又誤用了那張圖。他強調自己是中國人，可以用一切發誓這是無心之失，「語言是蒼白的，解釋和道歉不能讓大家原諒，我願意用行動再次表明自己的態度：這次合作上新取消，然後鵝記大排檔永久閉店，我本人再不販售任何棉花娃衣」。

酥餅燦也同樣宣布退圈，稱自己辜負了大家之前的期待，會好好反思自己的過失。