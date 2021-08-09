不滿央視稱「中國台北」　台名嘴黃暐瀚拋「支那隊」惹陸網民出征

因不滿中國大陸官媒在播報台灣在2020東京奧運的參賽隊伍時，將中華台北隊（英文：Chinese Taipei）播報為「中國台北隊」，台灣資深傳媒人、名嘴黃暐瀚日前在節目中拋出「難道中國隊進場的時候，台灣的轉播員，要講他是支那隊嗎？」

由於「支那」一詞通常被認為具有公然侮辱和冒犯性，黃暐瀚這番言論引起不少大陸網民反感，有不少人到黃暐瀚的Facebook留言批評，甚至謾罵他剛過世不久的母親「活該被車撞死」。



針對這場風波，黃暐瀚8日在Facebook發文提到，2020東奧大陸央視轉播運動員進場時，稱台灣隊為「中國台北隊」，於是他便說「央視介紹台灣選手進場的時候，為什麼要講『中國台北』隊？你就講『中華台北』，大家互相嘛，難道中國隊進場的時候，台灣的轉播員，要講他是『支X』隊嗎？我們也沒有人這樣做，對不對？」

他稱，這段評論被轉傳到大陸網站，最後一句「我們也沒有人這樣做，對不對」也被刻意裁掉，導致許多大陸網民認為他主張稱中國隊為「支X隊」，氣得跑到他的Facebook等平台痛罵：「活該你母親被撞死，你家人、老婆、小孩都等著報應吧」、「黃先生，你說中國是支那，你侮辱了你剛剛過世的母親，你侮辱了所有華人，你是個畜生，你的一家人都是畜生，你的母親在天上也不會喜歡你的」等等。

黃暐瀚常做客大陸的電視節目談兩岸議題。（海峽衛視截圖）

黃暐瀚批評，這些網民大多提到他母親的意外事故，而且「用詞低賤、惡意下流」，強調「在本篇PO文下方，大家可以暢所欲言，發表高見。但往後還要繼續到我的臉書或YT，針對這個議題辱罵亂扯的網友，我會立刻『封鎖、刪除』，慢走不送。」

黃暐瀚是記者出身的政治評論員暨節目主持人。他1999年擔任飛碟電台記者，當時主跑民進黨與陳水扁參選總統競選總部。2000年轉職至東森新聞台，期間主要採訪對象為國民黨與馬英九執政的總統府。黃暐瀚70歲的母親於今年5月5日凌晨，在台中市一處交叉口被酒後駕駛累犯者撞死，一度引起針對酒駕者懲治的議題討論。